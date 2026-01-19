政治中心／徐詩詠報導

立法院外交及國防委員會今（19）日邀請國防部，就新台幣1.25兆元軍購特別條例進行機密資料專案報告。不過，民眾黨立委黃國昌遭控疑似夾帶相關機敏資料離開會場，隨即遭追回。對此，黃國昌解釋自己是「不小心的」，引發外界質疑。政治工作者周軒也撰文批判，質疑黃是否是第一天當立法委員，連這種基本規定都不懂。





黃國昌稱「不慎夾帶」怨質詢時間少 周軒點他不在國防委員會

針對自己遭控夾帶機敏資訊離開會場，黃國昌事後發文解釋，稱自己質詢時間僅有短短5分鐘，形同過場，又在起身離開、走到樓梯口時，才發現手中一疊資料中不慎夾帶國防部的書面機密資料。相關說法曝光後，不少網友無法認同。周軒也在臉書撰文打臉，點出台灣民眾黨在外交及國防委員會的委員根本就不是黃國昌。他進一步表示：「非本委員會的委員，本來質詢時間就比較少。黃國昌是不是第一天當立法委員？原來全立法院只有他在上班，上到連這個東西都不懂？」







黃國昌拿國防機敏資料離場「他這樣解釋」！周軒揪1關鍵酸：連這都不懂？

黃國昌自己是不小心夾帶資料離場，同時他也抱怨質詢時間太少。（圖／民視新聞資料照）





網友不買單黃國昌解釋 酸他就是想拿資料

多數網友也嘲諷黃國昌：「太離譜了，為了混進去偷資料？」、「他除了作秀騙草，其他什麼都不會」、「重點還故意偷拿資料？是要交給誰？」、「被發現說是疏忽，如果沒被發現成功帶出去之後呢？他不是國防委員，他的目的是什麼」、「下台前還要不斷算計，得到最高媒體曝光度的政客」、「不愧是立法院最認真的立委，不是他的委員會還這麼辛苦奔波」。.





