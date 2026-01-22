黃國昌拿機密消失42秒 于北辰：恐讓秘密會議多1規則！

論壇中心/綜合報導

民眾黨立委黃國昌19日在機密會議中將密件帶出會議室，引發熱議。黃國昌解釋，因為手上一堆資料才「不小心」夾著帶出，此話一出更遭質疑，會議禁帶紙、筆，黃國昌手上哪來「自己的文件」。對此，綠委王義川表示，機密會議「可帶紙、筆」，但不能抄寫後帶出。桃園市議員于北辰則認為，國防部應會記取經驗，不准帶任何紙筆，這樣才能真正「滴水不漏」。

于北辰在《台灣向前行》節目中指出，他過去任職於國防部時，承辦過國防部機密，當時國軍的兵力整建計畫，必須跟立院說明裁官員的人數和原因，屬於「絕對機密」，當時規定絕對不能洩密，一洩密不但造成國家安全問題、還造成軍心動亂，所以當時跟立院報告「連紙跟筆都不能帶」。于北辰舉例，若帶筆進去，20萬、或10萬的數字「點兩點做記號」，怎麼去預防？ 只要把訊息帶出去，假如真的出事，「小則軍心動亂、大則國家危安」。

于北辰進一步建議「滴水不漏」防機密外洩，若立委想要利用資料報告、質詢，應該報告前一天送到立院承辦單位、幫忙協助印出來，會議完就算是自己的資料「也不准帶走」。于北辰也直言，機密關乎國家安全，相信國防部會記取經驗，未來「連紙跟筆」都不能帶進會議。

