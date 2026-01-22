黃國昌拿機密資料消失42秒 民進黨團憂「洩密」今赴北檢提告

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民眾黨立委黃國昌日前參加立法院「秘密會議」，被發現將「機密資料」攜出會議室，且消失在監視器前長達42秒，有洩密疑慮。為此，民進黨立委陳培瑜今（22）早在律師黃帝穎陪同下前往北檢，正式告發黃國昌涉嫌違反《國家機密保護法》與《刑法》相關規定。

（陳培瑜臉書）

面對規模1.25兆的國防特別預算案持續卡關，立法院國防外交委員會19日召開秘密會議，邀國防部說明軍費細項。然而，黃國昌當天離開會議室時，卻將機密資料一併攜出，事後他聲稱，自己是誤拿、前後不到30秒就還回。

不過，民進黨團21日調閱立法院監視器，打臉黃國昌說法。民進黨團指出，黃國昌至少帶著資料離開會議室1分15秒，絕非他所宣稱的短短30秒，且這1分15分內還有42秒沒被鏡頭拍到，時間足以把夾帶出去的國防機密資料完成翻拍。

陳培瑜今早在北檢前受訪表示，民進黨團將針對新事證提出告發，當天黃國昌和身邊的3位助理在監視器畫面中消失了42秒，是否有做出拍攝或洩密動作，民進黨團要求保全事證，也呼籲立法院秘書長周萬來保存相關監視器畫面。

陳培瑜也提出，當天大家被禁止帶紙筆、手機進入委員會，黃國昌還辯稱以為是自己文件才帶出去，根本是在說謊。她進一步質疑，黃國昌怎麼會已經下樓了才發現手中有機密資料，真的不是蓄意嗎？絕非偶然，請黃國昌公開說明。

此外，律師黃帝穎說明，黃國昌刻意不講他沒被監視器拍到42秒，也刻意掩飾自己是否有對國防機密做什麼事情，有掩飾犯罪事實的可能性，因此他們今天前往北檢依《刑法》、《國家機密保護法》提起告發，若洩漏國防秘密將處1 年以上7 年以下有期徒刑，過失洩密則處2年以下有期徒刑。

