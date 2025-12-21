黃國昌拿聯邦最高法院判例開轟 林志潔：美國大法官人數足夠沒被封殺

〔記者吳昇儒／台北報導〕立法院去年強勢三讀通過「憲法訴訟法修正案」，提高憲法法庭評議人數門檻，導致憲法法庭空轉；憲法法庭前天宣判該修正案違憲失效，讓憲法法庭得以復活。民眾黨主席黃國昌今以聯邦最高法院案件為例，認為人數不夠，不能進行實質審理裁判。學者林志潔則指出，美國大法官人充足，不像我國大法官提名遭到惡意封殺，黃的比喻失當。

黃國昌今以美國聯邦最高法院案件為例，指出5月間，9名大法官在一件著作權案件中，因有5名大法官自行迴避，剩下4名大法官未達「至少6名大法官」的門檻，因此只能直接維持下級審裁判，不能進行實質審理裁判。

黃國昌指出，法令規範不應是浮動的，更不應是因案設事的，並引用中華民國憲法學會聲明批判「援引失當、掏空憲法，形成憲法惡例」。

國立陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔受訪時則表示，我國跟美國的情形完全不同。美國聯邦最高法院的大法官沒有眾議院或參議院被封殺，人數都是足夠的，且不只審理憲法，其他的如洗錢防制法等，都可以上訴到最高法院，設置的功能不同。

而我國的大法官提名遭到立法院國民黨、民眾黨聯手，兩度封殺惡意癱瘓，讓憲法法庭空轉一年無法運作。

此外，憲法訴訟法訂定時，並沒有預想到有大法官會拒絕出席，導致出席人數不足。而在各種會議上，會有出席人數計算的問題，若相關的法律或章程有規定，就依據規定，但若都找不到規定，就回到開會的基本原理，就是「會議規範」。

林志潔說，許多程序法律都會規定，如有利益衝突，與會者要迴避，且迴避人數不計入總額。但與會者非屬迴避情況，但一直缺席不來，要如何開會？

會議規範第五條指出，倘連續兩次會議，均因缺席人數無法達到開會人數，在第三次開會時，若實到人數達應出席人數三分之一以上時，得以實到人數開會。既然憲法訴訟法中並未對大法官缺席不與會有明文規定，從會議規範來看，五位大法官開會評議，也符合議事程序的要求。

