黃國昌拿走機密資料沒罰則！民進黨團籲修議事規則：法律沒30秒免責

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長范雲與沈伯洋、副書記長張雅琳與林月琴今天召開「完備國會保密規定，院會速修議事規則」記者會。



立法院外交國防委員會昨（19）日邀國防部長顧立雄列席報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」並備詢，全程採祕密會議方式進行，民眾黨立委黃國昌卻將會議資料帶出會場，引發爭議。民進黨團盼修改立法院議事規則，攜出機密文件有處罰，呼籲週五趕快把會議規範完備，否則就是縱容這些慣犯繼續糟蹋、破壞國防機密。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長范雲與沈伯洋、副書記長張雅琳與林月琴今天（1/20）上午召開「完備國會保密規定，院會速修議事規則」記者會。

鍾佳濱表示，昨天有人主張將秘密會議將機密文件帶出會場，只要是不小心就沒事，還強調根本不是機密，好像偷東西說這東西不值錢這不算偷，又或者說偷了東西被抓到說，是不小心帶出來的。

他說，到底會不會受到制裁，在議事規則當中，第50條跟52條就清楚地寫出，第50條寫出，將秘密會議的決議或會議紀錄宣洩於外人，將會受到議事規則第52條，立法委員就要受到送紀律委員會。如果不是立法委員，一般立法院的文職人員，就要送公務員懲處。

鍾佳濱指出，但黃國昌委員昨日的行為，因為黃國昌主張自己是攜出文件，因此在48條，關於將會議的文件攜出，的確沒有連接到52條的法則。因此特別翻出了2024年4月22號，由他自己當時擔任司法法治的召委，擔任主席，那一次會議當中，民進黨提出了包括立法院組織法、立法委員行為法以及議事規則的修法，結果遭到在野黨以散會的方式，沒有辦法完成審查，也因此到目前，這個會議缺漏，造成昨天行為的一個爭議。

張雅琳表示，昨天現場在召委王定宇在宣布一些注意事項的時候，黃國昌是一邊往門口走，王定宇還跟黃國昌說，「那你邊走邊聽喔」，但是黃國昌根本沒在聽，就把重要的機密資料帶出去了。事後黃國昌說，他不是故意的，而且這也不是什麼機密，而且他還有還回去，這一切的行為，都反映了黃國昌一個不良的犯後態度，如果有人說酒後上路30秒，再「輝」警察說這不算酒駕，這合理嗎？

張雅琳指出，如果把這樣的行為放在學校、放在家庭裡，大家可以接受嗎？老師在課堂上講規則，小朋友不聽，大人一定無法接受。那這樣的規矩，在立法院也同等適用，今天還是機密會議，黃國昌卻漫不經心，犯錯之後還想凹說這不是機密資料，是不是機密資料，不是黃國昌說了算，黃國昌從頭到尾的行為，是對孩子、對全體國人最壞的示範。

林月琴表示，國防機密不是兒戲，藍白把事件說成是不小心、不用小題大作，「國會的國防機密什麼時候可以用一句不小心就帶過？」法律裡面沒有30秒免責條款，不論是國家機密保護法第32條、第33條，刑法第132條都非常清楚，就算是過失，只要曝露在外洩風險中，都可能構成犯罪，真正要討論的不是到底有沒有30秒，而是如果沒有及時追回，文件流出去會造成國家多大傷害。

林月琴強調，2019年一位上校把火箭機密放在 Youbike 車籃，馬上被軍官提醒，仍遭緩起訴，制度要守，不是面子、是國家安全，呼籲朝野從國會開始自律。國防機密一旦鬆動，傷害的是國家，丟臉的是整個立法院。

范雲質疑，到底是不小心，還是有意圖？上週電視名嘴就預言，黃國昌從美國回來後，會參加國防委員會機密會議，「因為要偷東西」，不幸被命中，此外，黃國昌在立法院長選舉前一天受訪，曾說如果連蓋錯票都會犯錯，就不具有能力行使立委職權，那請問機密文件不得攜出，這不是更簡單的事嗎？黃如果連這麼簡單的事情都會搞錯，那黃顯然也不具有足夠的能力擔任立委的職權，黃對同仁的要求，請用在自己身上，雖然他即將卸任，也希望他盡責到最後一天。

鍾佳濱指出，黃國昌返美後說更加堅定反對政院版強軍特別條例，要提出民眾黨版本條例，要等到週一機密會議結束後提出，結果，黃國昌昨天被抓包了，機密文件沒有被攜出、被及時追回，民進黨團就等著看在野黨怎麼提出他們版本的強軍特別條例，政院版才是真品，也呼籲本週五院會盡快處理，立法院議事規則第48條，對攜出機密文件行為，應該要連結到罰則，不然就是縱容這些慣犯繼續糟蹋、破壞國防機密。

針對黃國昌提到資料應該是議事人員收回去，並稱自己發現，沈伯洋表示，說是議事人員收回去，是在污衊議事人員，機密文件有編號放在桌子上，委員進進出出，黃國昌第一次離開時，資料擺在桌上，主席都有講，機密資料就是擺在桌上，整個結束之後國防部與議事人員才會在大家桌上一份一份收回去，當天發生什麼事，黃國昌急著走，結果桌上全空，表示黃國昌帶走，趕快追出去，絕對不是國防部與議事人員問題。

沈伯洋表示，黃國昌說自己想要拿回來，「只有黃國昌肚子裡的蛔蟲才有辦法知道」，客觀事情是黃國昌把東西帶出來，軍官追到黃國昌，黃國昌把東西拿回。沈說，監視攝影機拍不到黃國昌的內心，重點是要完善機密會議規範。

對於是否要調確監視器或提譴責案？鍾佳濱說，調監視器是要確定有沒有宣洩予他人，根據現行議事規則，純粹攜出不會送紀律委員會，但宣洩予他人就要送紀律，民進黨兩年前要修48條，將攜出會場的規定增加處罰，在野黨不願意修改，似乎就是為了今天不小心攜出文件來卸責，至於有沒有譴責，沒有罰則，如何譴責，所以要求週五趕快把會議規範完備。

