黃國昌拿錢辦事／凱思收200萬金主曝光 黃國昌質詢自爆涉嫌收賄對價鐵證

黃國昌（圖）今年6月在立法院質詢臺雅老董沈裕雄遭詐騙50億元案，被害人兒子沈淳浤恰好付給凱思國際200萬元，黃形同拿錢辦事，恐涉及貪汙。（翻攝畫面）

民眾黨主席黃國昌豢養狗仔資金持續現形！本刊掌握，黃支付狗仔薪水的凱思國際，今年年中收到一筆200萬元神祕注資，來源竟是成衣大廠臺雅集團已故老董沈裕雄之子沈淳浤，巧的是，黃在國會殿堂高調質詢法務部，為沈家老董遭詐50億元出氣，更自爆在該案幫了很多忙，形同收賄對價。

詐騙臺雅老董的主嫌羅佩雯擁有一堆名牌包與珠寶，全遭北檢查扣拍賣。（調查局提供）

此外，黃還砲轟國防部軍服採購涉弊，恰巧沈淳浤所屬的寀奕國際是製衣大廠。由於黃國昌具立委身分，非選舉期間不得收受政治獻金，竟利用實質掌控的凱思國際收錢辦事，恐涉及貪汙，成為SOGO案行賄立委的翻版。

凱思國際藏身北市安和路大樓（圖），今年年中收到臺雅創辦人之子沈淳浤的200萬元，恐成貪汙對價。（鏡報李智為）

本刊掌握，黃國昌透過人頭李麗娟成立的凱思國際，今年年中突然收受一筆200萬元款項，來源是臺雅集團第二代接班人、寀奕國際公司董事長沈淳浤，已引起檢調單位高度關注。

民眾黨團臉書延續黃國昌拿錢辦事火力，發文「打詐無能，官員二次詐騙，人民真的很火大！」（翻攝民眾黨臉書）

本刊調查，沈淳浤注資凱思國際前，他已故的父親沈裕雄才遭人設局詐騙五十億元，沒想到黃國昌卻在收受200萬元前後，毫不避嫌地為個案質詢法務部長鄭銘謙，擺明希望替被害人追回更多的詐騙損失，拿錢辦事行徑恐已涉犯貪汙罪嫌。

寀奕國際是國內前五大的成衣代工製造商，主要客戶包含歐美等國際知名運動服裝及童裝品牌，全球八個製衣工廠分布於台灣、越南、柬埔寨、中國及緬甸等國，供貨給Carter's、GU、HighLife、AMERICO、NET等成衣品牌，董事長沈淳浤為何會支付200萬元給業務毫不相關的凱思國際？勢必成為司法釐清的重點。

接著，黃又於隔月指控另家興采成衣廠，涉及「國軍服裝供售站委商經營案」採購爭議，黃透過凱思收錢為金主發聲的不法惡行是否再添一例，有待檢調追查。

