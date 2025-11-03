黃國昌拿錢辦事1／黃國昌舉揭弊大旗實當金主打手 一張簡報圖讓他露餡

黃國昌（右）質詢法務部長鄭銘謙（左），質疑追繳被告犯罪金額有誤。（翻攝畫面）

本刊調查，今年6月18日上午，立法院司法委員會排定討論《少年事件處理法》，輪到黃國昌質詢時，他突然話鋒一轉，秀出簡報檔案，質問法務部長鄭銘謙：「贓款買精品！LV、香奈兒拍賣，（沈裕雄遭詐騙案）不法所得追回10億。這是真新聞還是假訊息？」鄭銘謙回稱：「這就是一個統計的數字、成果的表現。」

黃國昌聞言，再質問鄭：「這個案子（沈裕雄遭詐騙案）已經偵結起訴了，起訴書上面寫得很清楚，真正寫的是2,100萬，沒有10億。」鄭銘謙可能是把10億聽成實益，回說：「怎麼會沒有實益呢？」黃國昌不滿鄭的回答，拉高分貝說：「沒有10億，你要不要跟我打賭有沒有10億？」就在雙方唇槍舌戰之際，黃突然自爆說：「你知道嗎？早在你們處理這個案子以前，這個案子我幫了多少忙？我只是沒有公開講。」

廣告 廣告

黃國昌賣力質詢臺雅案，自爆在此案幫了很多忙，原因恐與被害人之子支付凱思200萬元有關。（翻攝畫面）

立委監督政府、基於職權質詢官員，本天經地義，但若涉及對價，即踩到貪汙紅線，最著名的案例是SOGO案，朝野多位立委都因涉及《公司法》修法收賄遭重判，而黃國昌所質詢的個案，正是沈淳浤的父親沈裕雄，遭女子羅佩雯利用買機票賺價差與投資移民等方式，和5名共犯聯手詐騙50億元，遭北檢依詐欺取財罪起訴。

SOGO案爆發朝野立委集體索賄，前時代力量黨主席徐永明與其他藍綠立委均涉貪汙罪，一審遭重判。

檢方在偵辦過程中，於羅女家中查獲愛馬仕、LV等名牌包、衣服、首飾、家具、名畫等精品及豪奢款重機，為追繳犯罪所得，今年五月委託行政執行署拍賣扣押的148件精品，最終拍定106件，總金額1407萬元，檢方另懷疑羅女將其他不法所得藏匿海外，或借名登記尚待清查的不動產，因此仍持續追查贓款下落。

不料，黃國昌卻在質詢中自爆「幫了很多忙」，如果純粹是替被害人討回公道，尚屬情理，但如今他被發現透過凱思國際收受沈淳浤200萬元，大有替被害人追回更多詐騙損失之嫌，對價關係躍然紙上，恐步上好友、前立委徐永明因SOGO案遭重判的後塵。

不只黃國昌利用質詢向給錢的金主交代，就連他擔任總召的民眾黨立院黨團也在當天發文，批評法務部「打詐無能，官員二次詐騙，人民真的很火大！」坐實黃拿錢辦事的鐵證：左手透過凱思拿好處，右手藉立委職權修理官員替金主服務，明顯已構成刑度7年起跳的《貪污治罪條例》不違背職務收賄罪嫌。

更多鏡週刊報導

黃國昌拿錢辦事2／為50億軍服採購案嗆顧立雄 得標廠台南企業驚見柯假帳案要角

黃國昌拿錢辦事3／高翬寄存證信駁《鏡週刊》 意外自爆多項違法