黃國昌拿錢辦事2／為50億軍服採購案嗆顧立雄 得標廠台南企業驚見柯假帳案要角

國軍服裝百億元採購案遭爆涉弊，由於廠商間利益糾葛，北檢已分案追查。（翻攝國防部發言人臉書）

巧合的是，黃國昌日前質詢另一宗國防部陸軍軍服案，雖然寀奕國際沒有投標此案，不過，一名參與該標案的業者告訴本刊，該案採購金額龐大，即便單一大型廠商得標，仍難以獨自完成從上游的原料採購到衣服或鞋子製作，不論財力雄厚的大型廠商偕同下游包商綁標，或同業間相互攻擊、陷害更是時有所聞，尤其陸軍服裝採購種類廣泛，涵蓋軍事勤務、野戰訓練到日常穿著等，包括正式及勤務服裝和野戰服裝，種類相當多元，廠商間的合縱連橫是商場常見的合作模式。

廣告 廣告

該人士說，成衣業界的潛規則是透過層層轉包，由具規模的大型知名業者出面標下政府的案子後，再和關係密切的下包商一起合作完成標案。不過，這回有大型廠商突然要求過去長期配合的下包商，必須簽訂限制性保密協議，明確要求這些合作的下包業者，不得向競爭廠商供貨，顯見各股勢力欲爭奪國軍百億元服裝大餅，也讓該採購案的競爭更為激烈，但此舉可能已涉及綁標，違反《政府採購法》或《公平交易法》。

臺南企業獨董端木正身兼會計師，因民眾黨政治獻金案涉偽造文書罪遭起訴，全案仍在審理。

根據最新公布的政府電子採購網決標公告，預算金額66億餘元的「國軍服裝供售站委商經營案（陸軍）」，在10月底已由臺南企業有限公司得標，決標金額為50億餘元，另一間得標廠商為斐樂股份有限公司，決標金額為16億餘元，至於其他投標的光隆、阿瘦、豐營、服星、翔耀、鑫囍、米斯特及富順等公司則未得標。

引人注意的是，臺南企業的獨立董事端木正，正是民眾黨政治獻金案的會計師，在柯文哲涉貪風暴中，因涉及偽造文書罪遭起訴，目前被法院進行科技監控中。

該標案在6月間評比第一的廠商為興采實業，不過，興采取得評選優勝後改選董事，擔任評選委員的洪嵩輝原本是經濟部工業局前官員，竟成為興采獨董，國防部後獲悉此事，認為涉及利益迴避問題，立刻撤銷評選結果，並送交檢調追查及重新辦理採購作業，黃國昌在七月質詢此案，洪嵩輝也火速辭去獨董職務。

興采是國內知名紡織廠，老闆陳國欽雖是總統府國策顧問，不過，該公司產品包括布與成衣。就在興采丟掉陸軍服裝採購案大餅、煮熟的鴨子飛了後，黃國昌又加碼指出，另一案的得標廠商全聯並非軍服製造商，未自製軍服，卻能標得軍服供售站經營，實際的承製者是下包工廠。

黃還在直播時直言，要看國防部長顧立雄怎麼處理，如今，隨著凱思國際收受寀奕董事長二百萬元金流曝光，黃口口聲聲為揭弊講得冠冕堂皇的說辭，是否意在替金主發聲打擊競標對手？有待檢調深入追查。

更多鏡週刊報導

黃國昌拿錢辦事3／高翬寄存證信駁《鏡週刊》 意外自爆多項違法

黃國昌拿錢辦事4／揭弊正義人設反中回力鏢 黃國昌臭不可聞黑料一籮筐