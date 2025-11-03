黃國昌拿錢辦事3／高翬寄存證信駁《鏡週刊》 意外自爆多項違法
面對本刊踢爆黃國昌一連串的爭議，黃至今僅提出民事訴訟，卻迴避實質問題。本刊日前直擊，他的小姨子高翬將耘力國際移至北市民生東路小巷，與凱思國際掛名負責人李麗娟任職的安親班同一地點。高翬日前寄出存證信函給本刊，提到該址並非安親班，而是「她與高家親友自行聘請家庭教師至耘力公司替孩子上課」之處。
高翬的存證信函卻證實的確在此收學生，本刊多次直擊該址進出學生人數達6、7人，多由高級車輛接送，儼然小型安親班，由於該址一樓面積近26坪，地下室面積約52坪，依據相關規定，安親班不可設於地下室以方便孩子逃生，高翬突然停租該址並結束營運，恐怕是斷尾求生，藉此規避國稅局追查逃漏稅，或市府調查有無違反成立安親班的消防等相關法規。
依照〈兒童課後照顧服務班與中心設立及管理辦法〉等規定，安親班設立條件嚴格，包括向當地主管機關申請，需準備包含設立計畫書、場地證明、消防安全合格證明、負責人與工作人員的資格證明、財產清冊、預算表、收退費基準、組織表以及公共意外責任保險證明等文件。
再者，場地也必須符合建築與消防法規，並需取得相關證明，同時負責人及工作人員也須符合資格要求，並提供無犯罪紀錄證明，地方縣市政府都要進行稽查以確保孩童安危。
此外，黃國昌老婆高翔為了孩子的學區，將自己及兒女戶籍遷到台北市大安區精華地段白宮大廈當學區宅，屋主李麗娟，除了與凱思國際老闆李麗娟其實正是同1人。
雖然黃國昌多次矢口否認識李麗娟，卻難以撇清老婆為何遷籍到狗仔大本營的凱思人頭老闆家，恐怕才是他至今無法交代與凱思國際及李麗娟關係的真正原因。
