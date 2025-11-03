黃國昌拿錢辦事4／揭弊正義人設反中回力鏢 黃國昌臭不可聞黑料一籮筐

黃國昌驚爆黨狗駭媒、老家占地與小姨子開無照安親班及岳父建設公司出包，才是最該遭揭弊的對象。（鏡報李智為）

除了高翬經營的安親班違法，黃國昌位在新北汐止的老家也曾遭控竊占國有地，屬「超級違建」，網紅四叉貓去年實地察看，發現黃國昌老家外圍包著藍色帆布，5樓違建已拆掉。此外，黃老家的菜園被設置為停車場，因違反土地分區使用管制，加上現場有鐵皮建物、硬鋪面，還畫有停車格，新北市政府派員稽查裁罰6萬元，並要求改善。

此外，黃國昌近來也遭爆將300多坪土地贈與一名黃姓外籍未成年男子，受贈者疑為黃國昌的兒子，因此遭質疑是「美國人的爸爸」，但他至今未對此解釋清楚，就連黃國昌的岳父高熙治日前也遭本刊踢爆，旗下的恆合建設公司在捷運旁的新建案涉嫌違規施工，不僅將1樓大門外推占用逃生通道，還在公共空間使用易燃材料，北市府建管處認定違規，要求限期改善。

黃國昌汐止老家（圖）遭踢爆侵占國有地，恐涉竊占罪，待司法單位查明真相。（翻攝新北市議員張錦豪臉書）

攤開黃國昌的從政歷史，除了立場一再改變，包括對於核能立場的態度，或最經典的消滅國民黨決心一席話，就連立法院長韓國瑜都以人中呂布一詞來暗諷，此外，時代力量昔日同袍或太陽花運動的街頭戰友對他也是嚴厲批判。 黃國昌近來還頻遭質疑涉入黨狗駭媒世紀醜聞，由於他調度狗仔的對話曝光，加上李麗娟只是人頭，顯示黃才是凱思國際實際負責人，豢養狗仔偷拍政敵，嚷著公平正義，但他老家竊占國土、房屋違建、菜園設置停車場，連小姨子也無照開設安親班、岳父的建設公司糾紛一籮筐…，自己和家人涉及多起違法事項不見自清，卻處處以揭弊之名行收錢辦事介入個案之實，涉嫌貪汙罪行明顯，臭不可聞的劣跡國法難容。

