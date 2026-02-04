黃國昌指綠考察「浪費時間」 林月琴秀數據怒打臉：民眾黨主席的水準？ 5

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（4）日指控民進黨籍召委不認真排法案，一直考察、亂排法案，浪費時間。對此，民進黨立委林月琴重砲反擊，並以衛環委員會為例表示，擔任召委的國民黨立委廖偉翔排了9次考察，同為召委的民進黨立委劉建國排了6次，「難道黃國昌是在說廖偉翔？」她也提到，從考察內容再到立法品質，民進黨都遠遠贏過藍白，不用拿來當逕付二讀的藉口，「記得跟國民黨說排考察是浪費大家時間」。

「這就是民眾黨黨主席的水準？自己考不好、還怪別人考太好？」對於黃國昌指控，林月琴以衛環委員會為例指出，上會期總共有15次考察，身為召委的廖偉翔排了9次，同為召委的劉建國排了6次；難道黃國昌是說廖偉翔一直考察、亂排法案、浪費時間？她表示，自己協助劉建國一同安排的考察，如失智症中心、興隆會所、復華照顧咖啡館、更生少年服務，以及康復之友等，都是為了解第一線運作的辛苦，質疑哪一個是亂排？

「黃國昌的意思是長照不重要？失智症患者不重要？社會救助、弱勢青年不重要？精神障礙不重要？」林月琴強調，自己在委員會審議《身權法》、《兒托法》及《老農條例》等重大法案時均全程參與逐條審查，反觀藍白立委往往只在最後關頭出現「拍照收割」。

林月琴呼籲黃國昌，不要為了將法案「逕付二讀」尋找藉口，並提醒，若真覺得考察是浪費時間，「還有記得跟國民黨說排考察是浪費大家時間」。

