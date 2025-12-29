黃國昌指總統造謠不道歉喊告 府盼做正事

總統府公布馬年春聯。（圖／TVBS）

總統府今日公布2026年馬年賀年系列，包含春聯、賀年卡、紅包袋及福袋等設計品。春聯以「七喜春來」為主題，巧妙融入兩個彩蛋：2026下方繪有玉山剪影，以及「丙午」上方呈現馬頭剪影。整體設計以紅、黃、金三色為基調，象徵台灣昂首向前的精神。然而，正當賀年氣氛濃厚之際，民眾黨主席黃國昌因不滿總統專訪內容，要求24小時內道歉，否則將提告，對此總統府發言人郭雅慧回應希望回到立法院做正事。

總統府公布的馬年主視覺採用金色U型設計，代表馬蹄形狀，馬匹的昂首姿態象徵台灣在奔騰的年代中昂首向前。春聯以「七喜春來」為題字，不僅隱含馬到成功的祝福，更藏有兩個精心設計的彩蛋：2026數字下方繪有玉山，而「丙午」上方則以馬頭作為剪影。總統府秘書長潘孟安表示，新生代設計師諾米用非常創意的方式象徵台灣向前邁進，七喜代表七種不同的喜事及祝福，也祝福大家在馬年都有幸運好事，充滿迎春順利的意涵。

總統馬年春聯藏彩蛋。（圖／TVBS）

設計師諾米強調，無論是馬匹的神情姿態或者馬蹄的意象，整個福袋都象徵著充滿自信穩固的步伐，勇敢向前。整體設計風格以紅、黃、金色為主調，讓人感受到2026年充滿希望與幹勁。民眾想要領取春聯和紅包袋，可以在總統府開放參觀活動時索取，全台的行政院服務中心也有提供。福袋則會在正副總統春節行程中親自發放。春聯及相關賀年品將於明年1月31日起開始發放。

設計師諾米。（圖／TVBS）

然而，在迎接新年的喜慶氣氛中，賴總統可能先面臨法律挑戰。民眾黨主席黃國昌對總統在專訪中直指在野黨擁抱習近平的言論表達不滿，要求24小時內澄清道歉，否則將於30日到法院提出民事訴訟求償。

總統府發言人郭雅慧。（圖／TVBS）

對此，總統府發言人郭雅慧回應表示，一些政治議題或政治攻擊，都希望能夠回到立法院先做正事。

