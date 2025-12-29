黃國昌指總統造謠要求道歉 府盼藍白回歸立院做正事

（中央社記者陳俊華、葉素萍台北29日電）民眾黨主席黃國昌今天說，總統賴清德接受媒體專訪，惡意誣指民眾黨「讚賞普丁、擁抱習近平」，明顯逾越政治評論合理界線，嚴重誤導社會大眾；嚴正要求賴總統限期24小時道歉，否則將提出民事訴訟。

總統府發言人郭雅慧受訪表示，中國正在台海周邊進行針對性的軍演，此時此刻面對外部威脅，台灣最需要的是內部團結。希望國民黨、民眾黨，都回歸到立法院做正事，回歸到正軌，115年度中央政府總預算還躺在立法院，尚未完成審查，且還有國防特別條例，也希望能在立法院獲得不分朝野的支持。

賴總統昨天接受三立新聞「話時代人物」專訪，對於藍白提案要彈劾總統，賴總統表示，國民黨、民眾黨與在野黨聯盟，令人費解，他們公開讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者，也擁抱中國國家主席習近平，卻要對台灣民選總統進行彈劾，「我覺得社會自有公道」。

黃國昌上午與民眾黨立法院黨團副總召張啓楷等人舉行記者會。黃國昌說，總統發言應本於事實，但賴總統甘於淪為國家詐騙隊隊長，「台灣民眾黨何時擁抱過習近平？何時讚賞過普丁不是獨裁者？」

黃國昌呼籲，賴總統不要以為能躲在憲法第52條總統免於刑事追訴的保護傘下，民眾黨透過提出民事訴訟，要嚴正捍衛並打擊惡意謠言。他也歡迎賴總統公開辯論，而不是「躲在綠媒內取暖」，將在野黨的監督問責，曲解為毀憲亂政、勾結外部勢力。

張啓楷說，「是誰說要請習近平吃蝦仁飯、喝珍珠奶茶」，擁抱習近平的其實是賴總統；賴總統就任以來，已創下3件民主國家不可能發生的事情，導致台灣越來越亂，包括大罷免；不副署、不執行、不公布立法院三讀法案；少數大法官違法判決。

另外，媒體詢問，針對新台幣1.25兆元國防特別預算，美國是否曾對民眾黨施壓。黃國昌說，從特別條例送到立法院後至今為止，美國政府、包括美國在台協會（AIT）任何一位官員，「沒有任何一個人來找我講過一句話」，沒有任何一位官員跟他接觸，他也沒授權任何人收到任何指示。（編輯：謝佳珍）1141229