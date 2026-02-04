黃國昌指谷立言態度與華府落差大！他酸：以為一樣有「兩顆太陽」？

論壇中心/綜合報導

政府提出1.25兆國防特別預算，持續遭立法院在野黨團封殺，美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言數度表態支持該版本，竟遭民眾黨主席黃國昌批評態度跟華府落差很大、「介入台灣內政太深」。執業律師陳又新表示，谷立言身分等同美國大使，絕對與美國政府保持一貫的態度，他進一步狠酸黃國昌，「難道你以為跟民眾黨一樣有兩個太陽嗎」？

陳又新在《台灣向前行》節目中直指，民眾黨的角色定位越來越奇怪，黃國昌現在指谷立言與華府的態度落差大，難道以為「像民眾黨有兩個太陽」，黃國昌與柯文哲說法會不一致？陳又新分析，黃國昌會覺得谷立言態度變嚴苛，單純是因為「他對黃國昌不順眼」，等於是華府對黃國昌這個人有意見。



陳又新進一步指出，美國協助台灣國防，谷立言是以AIT的角色提出討論與建議，但被黃國昌跳出來批評「介入太深」，實在是搞不清楚狀況，像是台美關係中那個「不被愛的第三者」。陳又新也強調，黃國昌現在與中國官媒幾乎砲口一致、唱和北京，怒轟「就是個叛國賊」。

