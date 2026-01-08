黃國昌指「衛福部公然打臉行政院」 石崇良重申：衛福部106年間有「任務編組」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

民眾黨主席、立委黃國昌日前批評執政黨少子女化政策辦公室為一場騙局，當時行政院回復，衛福部106年時就成立「少子女化對策辦公室」；然而衛福部長石崇良昨日在立院備詢時稱「我們確實沒有成立少子女化辦公室」，黃國昌當場稱衛福部公然打臉行政院。石崇良今（8）日一早受訪時則說，在106年期間，衛福部有針對相關對策組成任務性編組，隔年就提高到行政院層級，配合行政院計畫擬定。

廣告 廣告

石崇良今（8）日一早受訪時則說，在106年期間，衛福部有針對相關對策組成任務性編組，隔年就提高到行政院層級，配合行政院計畫擬定。（圖／資料照）

針對引發熱議的「少子女化辦公室」對策，石崇良強調討論過程，往往需要跨司署、跨部會大家合作研商跟努力，因此106年期間，衛福部有針對相關對策提出任務性編組，隔年就提高到行政院層級。

此外針對人工生殖法修法，石崇良則說，行政院提出的版本是在落實尊重女性的生育權，而且是針對「本身有子宮者」懷孕的生育權，不涉及代理孕母議題；石崇良解釋，因為在社會上尚有一些爭議，需要更多時間凝聚共識。

石崇良也說，政院版本重點在擴大單身女性跟憲判的女同婚，本身有子宮情形之下懷孕的生育權的主張，並針對人工生殖下的子女最佳利益把它明文入法。

更多FTNN新聞網報導

石崇良稱沒成立少子女化辦公室晚間澄清 黃國昌：賴政府容不下說實話的人

少子女化辦公室去哪了？石崇良稱沒設又澄清 陳智菡諷：跟出生率一起蒸發

政院拍板通過《人工生殖法》草案 「女同婚伴侶、滿18歲單身女」適用

