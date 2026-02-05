黃國昌指AIT與華府態度有落差 國務院打臉：歡迎1.25兆國防預算

國務院強調與AIT立場一致。（資料畫面）

針對民眾黨主席黃國昌指控美國在台協會處長谷立言過度介入台灣內政，並質疑其立場與華府不一，美國國務院於4日晚間正式回應，明確表達「美方歡迎台灣提出的特別國防採購預算」，直接打臉黃國昌「落差論」，也顯見美方對台灣國防預算審議進度的高度關切。

黃國昌近日接受媒體專訪時批評，谷立言支持1.25兆國防特別預算的表現「如同台灣行政官員」，並質疑其配合卓榮泰內閣演出，與美國華府真正的立場有落差。對此，美國國務院發言人回應《中央社》提問時嚴正表示，國務院與AIT的公開聲明與私下立場始終一致，並早已向台方明確表達，美方極度歡迎這筆為期8年、金額達400億美元（約新台幣1.25兆元）的特別預算案，旨在強化台灣的防衛韌性與不對稱戰力。

行政院去年底提出的「強化防衛韌性特別條例」草案，自送交立法院後，已在程序委員會遭國民黨與民眾黨聯手封殺累計10次，目前立法院改審民眾黨提出的修正版本，將預算上限大幅刪減至4,000億元，且採1年1期編列。對此，國防部戰略規劃司示警，民眾黨版僅著重裝備採購卻缺乏配套，若強行通過，恐導致國防部在執行面遭遇困難，衍生後續戰備缺口。

台灣在野黨刪減預算的舉動，已引發美國國會跨黨派關切。共和黨籍參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）對此感到失望，蘇利文（Dan Sullivan）亦表達高度關切；1月底訪台的民主黨籍參議員加勒戈（Ruben Gallego）在X直言：「現在不是削弱台灣國防的時候。」他批評刪減預算將削弱對關鍵武器系統的投資，呼籲立法院重新審視決定。





