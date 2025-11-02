黃國昌挨轟「戴髮片」秒回應！他揭「1疑點」喊這句

政治中心／于士宸報導

民眾黨主席黃國昌「狗仔門」事件持續延燒，爭議纏身的他，近日連髮型也成為外界關注焦點，媒體人詹凌瑀先前受訪時驚爆，黃國昌疑似「戴髮片」、是禿頭。隨後黃親上火線，極度否認，激動高喊「哪位記者要上來鑑定這不是髮片？」。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽昨日（1）也發文分享觀點，指出「1奇怪疑點」，表示「整件事情最奇怪的不在於黃國昌突然在意貼髮片」。

民眾黨主席黃國昌近日遭到號稱長期觀察他的媒體人詹凌瑀，指出他疑似「戴髮片」。對此，黃國昌31日也現身回應，在直播前不停撥弄頭髮，證明自已秀髮是真的，不忘喊「可以不要再造謠了嗎？」，畫面曝光後，立刻掀起一陣熱議。對此，教授沈榮欽昨日在臉書發文談此事，表示政治人物的外貌是否能被批評，並非單一的教條，還要看當事人的作為而定，「如果一位政治人物鮮少提及外貌，又沒有不合時宜的打扮，外貌便不該成為被攻擊的主題」；但是如果一位政治人物喜歡強調外貌，那麼外貌遭到評論就屬正常，不能當政治人物以外貌獲益時被視為理所當然，但是一受到批評就大喊不公。沈榮欽表示，那麼黃國昌戴髮片是否應該受到公評呢？這裡的界線模糊是因為要視他的直播性質而定。黃國昌在直播中假借他人之口自誇其容貌堪比木村拓哉，也在國會立法時自稱「俊俏的臉龐」等等，都是他主動提及容貌，企圖以容貌獲益。沈榮欽直言，如果他的直播是不公開的私人性質，那麼無論他怎麼說，都是他的私事，外人無從置喙；但是如果他的直播對不特定人公開，那麼他的外貌受到批評就不令人意外。而且在木村拓哉粉絲心目中，他的發言也是對木村拓哉的傷害。

黃國昌挨轟「禿頭戴髮片」秒回應！他揭「1奇怪疑點」：汙辱支持者

黃國昌親自澄清，自己的秀髮不是「髮片」。（圖／民視新聞資料照）





沈榮欽說道，台灣許多電視節目喜歡找命理師公開為政治人物算命，是周映君稱黃國昌的面貌為「鼠面」，雖然她說黃國昌善於背叛是事實，但是說黃國昌的長相屬於命相中的「鼠面」，在一般人的印象中恐怕也是外貌批評。最後，沈榮欽認為整件事情最奇怪的不在於黃國昌突然在意貼髮片，而是「他對政治跟監醜聞始終閃躲」，刻意挑選戴髮片的問題回答，不僅汙辱了他的支持者的智商、也企圖傷害社會大眾對媒體的信任，將嚴肅的政治議題變成八卦時間。





