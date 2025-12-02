黃國昌挺四大金釵 四叉貓：空降挺空降

▲民眾黨主席黃國昌力挺「四大金釵」空降參選地方議員，被視為是發言人李有宜退黨主因。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨發言人李有宜日前以專注學業為由宣布退黨引發熱議，外界均認為內情並不單純，與黃國昌「四大金釵」之一周曉芸空降三蘆有關。對此網紅「四叉貓」今（2）日回憶，民眾黨2024年海選立委規則中，其中一項為必須在時間內取得入黨資格，而黃國昌卻在日後才加入民眾黨，沒海選就排上不分區第一順位，狠酸「黃國昌挺周曉芸，空降挺空降！」

李有宜過去在2024年代表民眾黨參選三蘆立委，挑戰立委林淑芬失利後持續蹲點地方，有意參選市議員，未料黃國昌「四大金釵」之一周曉芸卻空降三蘆，大動作掛上與黃國昌大型看板引發熱議。對此黃國昌今日回應，「民眾黨的初選機制非常公開、透明、公平，任何人並不享有任何特權」。

四叉貓表示，回顧民眾黨2024不分區立委海選規則的內容，必須在2023年8月31日前完成入黨程序並取得入黨資格，然而黃國昌卻直接空降，在11月16日才加入民眾黨，沒參加海選就能排上民眾黨不分區立委第一順位。

最後四叉貓批評，公開透明都是屁，黨主席說得算，「黃國昌挺周曉芸，空降挺空降！」

