黃國昌挺林岱樺成「冥燈」？詹凌瑀酸「台派更確定不能投她」：脫黨只能當下一個楊秋興

民進黨高雄市長初選參選人、立委林岱樺涉入詐領助理費案被起訴。民眾黨主席黃國昌今（5）日受訪時為林岱樺打抱不平，痛批檢察官與週刊勾結，對林岱樺一個單身女性抹黃。資深媒體人詹凌瑀大酸，「這樣台派選民更加確定不能投給林岱樺了！就算她脫黨參選也拿不到綠營的票，只能當下一個楊秋興。」

黃國昌今日表示，林岱樺有無涉及詐領助理費的事情，應讓證據說話，但不可置信的事，在檢察官已起訴後，在沒有所謂違反偵查不公開的限制情況下，幫自己喊冤就是在無罪推定原則下的基本人權嗎？怎麼高雄地檢署要急著向法院聲請下封口令。

黃續指，檢察官在偵查尚未終結前，放任《鏡週刊》去報導，已違反偵查不公開原則，還把跟案情無關的資料，洩露給週刊抹黃林岱樺，檢、媒跟民進黨勾結後，何時變那麼下流？鏡週刊的那些對話紀錄，若不是從檢調來的，是從哪來的。

「林岱樺是一位單身女性，要她情何以堪？」黃國昌並說，林岱樺對她自己遭指控的事情提出辯解，高檢就急著下封口令。可以看出總統賴清德下的黨檢媒，若不是新潮流喜歡的人，透過各式各樣的方式追殺、抹黃、抹黑，民進黨還有什麼資格談司法改革。

「感謝黃國昌的公開支持」，詹凌瑀今日在臉書發文表示，這樣台派選民更加確定不能投給林岱樺了！就算她脫黨參選也拿不到綠營的票，只能當下一個楊秋興。

她並語帶嘲諷表示：「頂禮恩師，擁抱老公」。

