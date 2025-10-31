黃國昌捲狗仔醜聞會不會出事？端看這1關鍵
[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌近期遭指控指揮狗仔隊跟拍政敵，甚至背後疑似有中港資介入，是否涉及《反滲透法》將是整起風波能否成案的關鍵。《鏡報》今（31）日則再揭露，黃國昌疑似和好友、前永豐銀總經理、前《民報》董座張晉源於2021年間多次出入香港，另有一位深受前台北市長柯文哲倚重的黃姓市府顧問，偶爾也會加入，質疑3人究竟是單純的旅遊，或者有特殊任務？
針對《鏡報》今報導曾多次出入香港，黃國昌第一時間聲明反駁：「內容子虛烏有、完全虛構，連記者都不敢掛名負責。黃國昌本人之前為了支持港人的民主運動申請去香港都被拒絕，早已是公開資訊，2020年卸任立委後，連簽證都未再嘗試申請，更遑論前往香港，出入境資料清楚明白。請鏡媒體集團今天中午以前立即更正並公開道歉，否則本人將依法訴追責任。」
指控黃國昌多次於2021年出入香港 遭本人駁斥：怎麼可能去香港
根據《鏡報》，台北地檢署目前偵辦黃國昌狗仔隊一案逐漸進入核心，其中一條主線就是在追查聘用狗仔隊的凱思國際之金流。由於該狗仔隊偷拍政委陳時中的畫面已影響當時台灣選舉情勢，倘若豢養狗仔隊的資金果真來自境外敵對勢力，那這些狗仔及指揮狗仔的人，恐怕都會出事，因此，凱思國際的資金來源將會是本案涉《反滲透法》最後會不會成立的關鍵。
針對金流一事，《鏡報》今加碼爆料，黃國昌和張晉源傳出在2021年前後曾多次一起前往香港。由於當時疫情未解，2人一起出入的次數又多，質疑恐和處理凱思的金流有關，不過目前仍不得而知。尤其凱思成立於2021年底，隔年即注資《民報》1千萬元，並由張晉源出任董事長，時間點啓人疑竇。
不過，《鏡報》該報導一出，黃國昌火速抨擊，這是惡意造假的新聞，拿不出任何證據，什麼時候要公開道歉？他並提到自己連去香港申請簽證都不會過，早就是公開的資訊，《鏡報》想要用這種虛構的故事來抹紅，真是令人不齒，若中午12點前沒有更正和公開道歉，他一定訴追法律責任、絕不寬貸。
至於香港簽證申請，黃國昌直言，2014年反送中運動興盛時有申請過一次，2016年好像又有一次，反正從來沒有通過，而他在2020年以後，根本連申請都沒有申請！尤其知道不會過，幹嘛還要申請？怎麼可能去香港？
質疑狗仔記者刻意淡化黃國昌「指揮者」的角色 本人怒批
另外，《鏡報》今也指出，在檢調約談狗仔隊記者，包括謝幸恩和其他林姓、陳姓、方姓記者，其黃國昌前助理李郁衿時，疑似均刻意淡化黃國昌和他們開會、指揮的角色。同時還把所有指揮調度及決定跟監對象的責任，都推給在2022年一月底加入的林姓攝影記者身上。
知情人士透露，其他人之所以會把責任全推給林姓攝影，應該是律師的訴訟策略。第一是設下斷點，儘量避免讓黃國昌捲入跟監風暴。然後，再提出凱思國際營業項目本來就有媒體，且他們和《民報》、《菱傳媒》都有合作協議，代表狗仔跟監政治人物是師出有名。
不過，《鏡報》報導，狗仔們想要淡化黃國昌在其中的角色，恐怕有難度。因據消息人士表示，不僅有人已經供出黃國昌平常和狗仔們開會的細節，檢調也已經掌握黄國昌在狗仔工作群組中指揮及互動的對話。目前需要再突破的部分，則在於黃國昌當上民眾黨立委之後，是如何指揮狗仔們，無差別跟監綠營政敵的細節。
而針對這項消息，黃國昌今也怒批，這種筆法令人可笑，（狗仔）本來就跟他沒有關係，什麼叫做刻意淡化？更嚴重的事情是，如果是檢調的調查，《鏡報》怎麼會知道？偵查不是不公開嗎？黨檢媒三位一體又上演了嗎？沒有人敢掛名負責，用那種刻意抹黑的筆法在寫新聞，《鏡報》到底在寫故事，還是真的有檢調洩密？這事情要不要查清楚？這些綠媒怎麼會墮落成這樣？一天到晚做假新聞，令人匪夷所思。
綠營南部支持者越來越不爽？媒體人揭1現象：搞不好分裂
退選還甩鍋？溫朗東吐心聲「好好活下去」 詹江村這句狠酸
林佳龍「雪中送炭」恐受傷？黃暐瀚直言：這是掌門人該做的
