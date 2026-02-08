黃國昌掃街被打臉！攤商火力全開嗆聲 遭酸：只會講中央已經在做的

黃國昌（白衣）日前到新北市新莊一個市場掃街，慘遭攤商打臉。圖／攝影李智為

民眾黨推派主席黃國昌參選新北市長，近來黃國昌進行掃街拜票活動，與攤商互動，黃國昌到市場的時候被攤商追問，回答出來的內容卻遭攤商打臉，攤商火力全開不斷開嗆黃國昌。政治工作者周軒酸黃國昌，說出來的政策都是中央已經在做的，難怪黃國昌什麼事都要喊賴清德。

黃國昌日前到新莊的市場掃街時，說自己要把新北市帶到更好的地方去，一名攤商直接大聲問：「你要把新北帶到哪邊去？哪邊更好你要講出來啊！」黃國昌回覆：「讓年輕人可以看到未來。」這名攤商直接開嗆：「福利，我要福利！看未來沒有用，我要福利！」

黃國昌隨後說明，自己的政策包含2到6歲類義務教育；讓年輕人敢成家、敢生小孩；針對銀髮族、老人家的健康檢查與六力（ICOPE）的量測，也將完全由新北市政府來負擔。不過攤商依舊不買單，繼續追問：「我能不能提供你一個意見？65歲的假牙補助多少？老人沒有牙齒嘛！又沒有錢，牙齒又貴，假牙補助多少？補助老人、補助拿出去，65歲假牙補助多少？蘇巧慧說5萬！你要補助多少？你的福利可以更好嗎？講出來就有票啊你不敢講！」

周軒則在臉書發文開酸，「很明顯的黃國昌不清楚自己在講什麼！」周軒說，2到6歲類義務教育這一點，現在中央已經有0到6歲國家一起養，不然要全部免費嗎？至於長輩健康檢查免費，中央本來就有補助65歲以上長輩每年一次的健康檢查。「一個要選新北市長的人，到市場面對民眾，背出來的東西都是中央早就已經在做的。難怪黃國昌什麼事都要喊賴清德！」

有網友讚賞攤商當面質問黃國昌，紛紛表示「這帥氣阿北是有做過功課嗎？比黃國昌頭腦還清楚吧！」、「這位大哥欣賞你！敢說！就是要戳破他的謊言，他說得出而做不到的人」、「現場打臉，我喜歡」、「下次買豬肉，我要去這一家消費。大哥，感謝你洗臉黃國昌」、「講的比國小選班長的政見發表還要爛」、「空話說習慣了，實話不會說」。

但也有網友替黃國昌說話「豬肉攤一年賺幾百萬沒繳稅補給他幹嘛？」、「整個國家都被這種佔盡便宜的下流老人情勒就好談什麼未來」、「為什麼大家繳的稅要拿5萬給你裝假牙？是乞丐嗎」、「假牙還要補助喔？要飯都合法，真爽」、「這位市民的認知差距太大了」、「至少證明他不會開空頭支票」。



