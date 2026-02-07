黃國昌掃街被洗臉！攤商問福利回2政策 周軒酸：難怪什麼事都喊賴清德

政治中心／倪譽瑋報導

民眾黨推派黃國昌參選新北市長，對手有民進黨的立委蘇巧慧。近期黃國昌到市場與攤商互動，被問到要推什麼福利，他表示2到6歲類義務教育，還有銀髮族、老人家的健康檢查完全由新北市府負擔。對此政治工作者周軒點出，黃國昌所提與中央早就已經在做的重疊，開酸「難怪黃國昌什麼事都要喊賴清德」。

黃國昌投入2026新北市長選戰，日前他到新莊的市場掃街，表示要把新北市帶到更好的地方去，卻被攤商嗆聲「你要把新北帶到哪邊去？哪邊更好你要講出來啊？」黃國昌回應「讓年輕人可以看到未來」攤商再喊「福利，我要福利！看未來沒有用，我要福利」。

黃國昌再說明，2到6歲類義務教育，讓年輕人敢成家、敢生小孩，針對銀髮族、老人家的健康檢查與六力的測量，完全由新北市政府來負擔；攤商則繼續問「65歲以上假牙補助，蘇巧慧說五萬，你要補多少？」黃國昌尷尬地笑。

事後周軒截取攤商嗆黃國昌的片段指出，很明顯他不清楚自己在講什麼「2到6歲類義務教育？現在中央已經有0到6歲國家一起養，不然要全部免費嗎？」至於老人家健康檢查，中央本來就有補助65歲以上長輩每年一次。

周軒直言，一個要選新北市長的人，到市場面對民眾，背出來的東西都是中央早就已經在做的「難怪黃國昌什麼事都要喊賴清德」。



