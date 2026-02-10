【論壇中心／綜合報導】民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌日前到新莊掃街，遭攤商當面嗆嗆「看未來沒有用，我要福利」，還質問「65歲以上假牙補助，蘇巧慧說五萬，你要補多少？」讓黃國昌好尷尬，而今（10）日他陪同黨籍議員參選人陳怡君赴雙和掃街，不料卻又遇到民眾嗆聲，要他「和國民黨合起來就好了」。

民進黨新北市議員卓冠廷今日在《頭家來開講》節目中指出，投入選舉的人一定都會到菜市場掃街，支持者會熱情握手拍照，反對的就是轉身離開，但黃國昌現在面臨的狀況是，「討厭他的人變成顯性」，而這是對候選人來說最不利的局面，卓冠廷表示，黃國昌每到一個菜市場，就遇到有人在媒體面前直接嗆聲，那只會產生一種結果，就是「他的支持者更不敢表態」，而當討厭黃國昌變成顯性，會產生沉默螺旋，支持黃國昌的越來越小聲，討厭的越來越大聲，漸漸地就會變成一種潮流，卓冠廷認為，接下來藍綠在新北的公約數，就是「黃國昌就嗆聲」，藍綠新北大和解。

到被視為深藍選區的雙和掃街，黃國昌也被質疑是否是在搶藍營票倉，而黃國昌受訪時表示，不需要這樣界定，新北各區都有不同政黨支持者，大家都是新北市民，都值得最好的對待。





原文出處：黃國昌掃街遭民眾嗆聲 綠議員：「這類人」變顯性

