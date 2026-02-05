黃國昌控谷立言「介台內政太深」 政院批不專業且偏頗 民眾黨轟「解決提出問題的人」

總統賴清德（右）與美國在台協會台北辦事處處長谷立言（左）。（圖／資料照片，圖源：總統府Flickr）





中國國民黨與台灣民眾黨攜手，在立法院10度擋下行政院版1.25兆元國防特別預算，但放行白營版國防特別預算條例排入委員會審查。而黃國昌接受媒體專訪時，更批評美國在台協會（AIT）處長谷立言「介入台灣內政太深」，並指谷立言配合行政院長卓榮泰演戲，相關言論引發外界討論。針對相關議題，行政院發言人李慧芝今（5）日在院會後記者會對媒體提問時回應，對於政治人物採取這種「不專業且偏頗的指控」，政院感到非常遺憾。民眾黨發言人張彤隨後嚴正痛批，民進黨政府在治國無能、無力解決人民問題之際，慣性以不理性且偏激的指控模糊焦點，這種「解決不了問題就解決提出問題的人」的惡行，更令全台灣人民感到遺憾。

張彤指出，黃國昌主席的立場講得很清楚，真正的「台美價值同盟」，應建立在互惠對等的基礎上，美方應如同台灣尊重美國民主程序一般、同樣尊重台灣的民主運作。面對賴政府提出的1.25兆軍購特別條例要買什麼軍購、以及台美關稅談判中是否附加擴大美豬美牛進口、全面開放汽車市場，甚至承諾赴美投資等重大條件，台灣人民有絕對知情權，國會的存在，就是要為人民把關、揭開執政黨的黑箱，因此正告民進黨政府，別再持續自我矮化，動輒以美國當作規避監督的藉口，更不應將在野黨守護台灣自主與捍衛民主程序的行為，惡意扭曲為分化台美關係。

張彤強調，李慧芝身為行政院官員，竟公然帶頭造謠，將在野黨主席捍衛國防自主與預算透明的建言，抹紅為成了中共利用工具，這種廉價的政治操作，正是民進黨慣用的認知作戰手法，早已被看破手腳。外交與國防事務關乎國家整體利益與鉅額公帑，在民主法治國家，立法權監督行政權是權力分立與制衡的核心，唯有威權國家才容許行政權獨大、不受制衡。

張彤呼籲，政府官員領人民納稅錢，職責應是理性溝通政策，而非造謠混淆視聽。若民進黨政府認為自己的立論站得住腳，為何先前卓榮泰院長喊出要針對總預算案辯論，黃國昌主席坦率接戰後，不到兩小時就又龜縮回去？顯然民進黨政府只是仗著掌控媒體的優勢，只敢躲在綠媒網軍背後造謠放黑函。

張彤重申，黃國昌主席不忍苛責怯戰的魁儡院長，因此早已誠摯邀請賴清德總統，連同總預算與軍購特別條例一同公開辯論，若是賴總統獲得多數人民認同，台灣民眾黨絕對支持院版軍購特別條例，但長期躲在層層媒體保護傘下、活在溫室裡的賴總統，有勇氣出來面對嗎？

