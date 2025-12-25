黃國昌控「少子女化辦公室」從未設立 行政院打臉：2017就成立

行政院發言人李慧芝稱，行政院將於2026年推出新一期「少子女化對策計畫2.0」。(行政院提供)

民眾黨主席黃國昌今（25日）指控「少子女化辦公室」從未成立。對此，行政院發言人李慧芝指出，衛福部早在2017年就在部內成立任務編組的「少子女化對策辦公室」，2018年更拉高層級，在行政院主導下提出計畫。

藍白今（25日）召開記者會，宣布推動「台灣未來帳戶」，民眾黨主席黃國昌在說明時批評，民進黨上任時曾說要成立「少子女化辦公室」，但當他在要求行政院、衛福部將「少子女化辦公室」資料交出來時，衛福部說了實話，「少子女化辦公室根本從沒成立過」。

對此，行政院發言人李慧芝表示，衛福部早在2017年就於部內成立任務編組性質「少子女化辦公室」，跨司署共同研議相關政策，隔年中央政府進一步拉高層級，在行政院主導下，提出少子女化對策計畫，跨部會合作、推動各項生育支持政策。該計畫至2025年止，針對家庭不同階段、不同需求，積極辦理各項教保服務、友善職場、育兒家庭支持及相關配套措施。

李慧芝指出，目前行政院已核定於2026年推出新一期「少子女化對策計畫2.0」，進一步對焦生育家庭各類需求與問題，降低國人生育成本，營造友善生育環境。另外，因國家發展需要、回應社會期待，衛福部也將於2026年正式成立兒童專責單位「兒少及家庭支持署」，期待能夠制定、落實更完善的兒少及家庭政策。

李慧芝強調，「少子女化對策計畫2.0」預計推出「好孕3方案」，包含「擴大生育補助」、「試管嬰兒補助方案3.0」及「醫療性生育保存補助試辦」，然而「明年度中央政府總預算」立法院至今遲遲未審，無論是擴大或新增的補助項目，都會面臨經費問題，影響廣大生育家庭權益甚鉅。





