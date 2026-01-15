黃國昌控1.25兆特別條例「軍購僅3千億」！ 國防部：並非事實

台北市 / 綜合報導

關於1.25兆元的國防特別預算條例，民眾黨主席黃國昌訪美返台後，反對的決心更強烈，還強調民眾黨團將自提版本，主要原因就是發現，1.25兆裡面僅有3千億是對美軍購，對此國防部回應並非事實，美國在台協會也回應，歡迎賴總統所提的1.25兆國防特別預算。

針對1.25兆國防預算特別條例，民眾黨主席黃國昌，再將矛頭指向執政黨，宣稱1.25兆當中只有3千億是對美採購，對此民進黨舉行記者會強力回擊，立委(民)范雲說：「黃國昌的記者會設門檻限版本的話，那就是打假球。」黃國昌的記者會設門檻限版本的話，那就是打假球。

國防部聲明，1.25兆預算中國內產製部分約3千多億，其餘為對外採購，所謂對美軍購只需3000億並非事實，而早在去年12月17日，五角大廈就公布一批，川普政府對台8項軍售案，總價大約3500億台幣，其中包含標槍反甲飛彈續購，海馬士遠程精準打擊系統續購等5案，列在特別預算案之中。

立委(眾)黃國昌(1.14)：「台灣民眾黨黨團我們早就在著手研擬，我們自己的特別條例草案。」只不過美國在台協會回應，表示歡迎總統賴清德所提的，1.25兆國防特別預算，表示美方堅定支持法案。

立委(民)吳思瑤：「還假借美方的說法，拿美國當墊背，美方的說法AIT的作為，就是大大的趴趴趴，打了黃國昌一個大耳光。」還假借美方的說法，拿美國當墊背，美方的說法AIT的作為就是大大的趴趴趴，打了黃國昌一個大耳光。

立委(眾)黃國昌：「AIT不管他是用支持還是歡迎，我都不會驚訝，如果編兩兆預算，我相信他也會表示歡迎。」

AIT不管他是用支持或是歡迎，我都不會驚訝，如果編兩兆預算，我相信他也會表示歡迎，1.25兆特別預算，牽涉台灣防衛能力，如何花在刀口上，強化國防實力，朝野隔空互嗆。

