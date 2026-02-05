黃國昌控AIT處長谷立言「介入台灣內政太深」 政院：不專業且偏頗的指控

美國在台協會（AIT）處長谷立言（右）與台灣民眾黨黨主席黃國昌（左）。（圖／資料照片，圖源：翻攝自Facebook帳號美國在台協會AIT）





中國國民黨與台灣民眾黨攜手，在立法院10度擋下行政院版1.25兆元國防特別預算，但放行白營版國防特別預算條例排入委員會審查。而黃國昌接受媒體專訪時，更批評美國在台協會（AIT）處長谷立言「介入台灣內政太深」，並指谷立言配合行政院長卓榮泰演戲，相關言論引發外界討論。針對相關議題，行政院發言人李慧芝今（5）日在院會後記者會對媒體提問時回應，對於政治人物採取這種「不專業且偏頗的指控」，政院感到非常遺憾。

針對黃國昌指控AIT處長谷立言「介入台灣內政太深」，李慧芝表示，行政院有注意到這類言論在中國媒體與社群上擴散，台灣對於全球繁榮穩定扮演關鍵重要角色，各國外交官在台工作付出熱情與專業，美國國務院稍早也說明與AIT對台灣加強國防自主的立場一樣。

李慧芝強調，中國對台灣、印太地區的侵擾與威脅的強度、次數不斷增加，台灣必須與友盟國家合作提升防衛能力。另中國對台灣威脅包括分化台灣跟友盟的關係。

李慧芝亦表示，黃前立委的說法可能遭到利用，且會影響國際社會對台灣的認知，混淆國際視聽，呼籲其發言應更專業、謹慎。

