黃國昌推民眾黨版軍購特別預算 國防部撂重話：政治宣示取代專業審查
民眾黨團今（26日）推出《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》。國防部今晚對此暗指，此是政治宣示取代專業審查，更稱內容明顯不完整，亦欠缺專業評估。
國防部今表示，國軍建案作業程序，是考量敵情威脅、未來作戰場景與科技發展等因素，循「作戰需求」、「系統分析」、「期程工項」及「整體獲得規劃」之邏輯思維，確認所需籌購之武器裝備。
國防部說，凡達新台幣10億元以上建案，需呈報行政院審查、始可編列預算。國防部《強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案》，即依此完成，並得到美國國會、美國務院及美在台協會之公開肯定，適與「以政治宣示取代專業審查」者相反。
國防部說，美方對外軍售作業，有完整審查程序。在作戰需求評估階段，需先由駐在國安合部門，以及戰區階層完成專業評估後，方可由需求國遞交發價書需求信函，進入跨部門內部審查程序，同意後始可知會國會、對外供售。
國防部強調，特别預算向美籌購之武器裝備，即依前述建案程序，及美軍售要求，經雙方長達一年密切協商，始初步確認項量、交運期程與預算需求等。後續將與美方簽署發價書，再由美國防部與主合約商議約，始能確認最终價款、品項、期程與交運時間。
國防部說，特別條例之完整規劃，包括「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「AI 輔助與 C5ISR 系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「台美共同研發及採購合作之裝備、系統」等7項，已於1月19日，向外交及國防委員會實施機密專報，並接受與會委員質詢。
國防部強調，民眾黨團所提之「M109A7自走砲」等5項，僅擷取部分知會國會程序之項量，內容顯不完整，亦欠缺專業評估。
更多鏡報報導
民眾黨版軍購條例刪到剩4千億 綠黨團：不反對任何版本但審查必須有院版
黃國昌推民眾黨版軍購特別預算 規模縮至4千億並請政院專報
民眾黨團自提軍購條例 綠黨團抓包「非紅供應鏈、台灣之盾」全被刪
尾牙工讀妹抽到最大獎！下秒公開做「1舉動」老闆氣炸 過來人嘆：不長眼
其他人也在看
「青鳥讓台積電布局全球」說法惹譏笑 沈伯洋粗口嗆藍委
民進黨立沈伯洋近日被藍委質疑搞認知作戰，他反嗆藍委不工作就算了，「他X連智商都可以如此低落」，只要被批評就說別人在認知作戰，覺得這些立委真的應該滾出立法院。粉專PO出沈伯洋發言影片，網友怒轟沈伯洋製造對立，「一開口就罵人代表他已經輸了」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 31則留言
機械業減碳進入數據撐腰硬指標時代 綠色機械標章點名誰能活下來
為了讓台灣機械產業跟上全球減碳、節能這股趨勢，臺灣機械工業同業公會最近推出「綠色機械標章」。這個標章就是幫機械設備做了一張有官方認證的節能身分證，同時，讓外界一眼就能看出來，這台機械設備不是自己說環保就環保，而是真的有數據、有標準掛保證的產品。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
任期進入倒數！黃國昌將卸立委 黃帝穎點名「三大案」在等他
即時中心／綜合報導民眾黨兩年條款期限將至，包含黃國昌、黃珊珊等6位立委，確定於2月1日辭去職務。對此，律師黃帝穎昨（26）日於網路節目受訪時表示，黃國昌在2月1日後失去國會保護傘，將面對涉違《集遊法》勒警察脖子、凱思及台雅相關貪瀆案件，及是否洩露國防秘密的問題，「這三大案件都在等著他」。民視 ・ 3 小時前 ・ 4則留言
風月同天│ 分開是為了擁抱世界
在20年前的菲律賓，連體嬰分割手術並不普遍，山區裡的一位媽媽被村裡人視為不祥的人物，只因她生了一對相連的雙胞胎女嬰。迷信的民風一度讓這位母親相信，這一切是因為懷孕時吃太多連體香蕉造成的。在一次奔赴...大愛電視 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
美國法官審理關恆上訴
冒險拍攝和公布了新疆再教育營影像的中國公民關恆，自去年在美國被ICE拘捕後一直被押在紐約州拘留中心。本周一（1月26日）法官將審理他的上訴。德國之聲 ・ 16 小時前 ・ 2則留言
民眾黨自提強軍特別條例 國防部嗆：欠缺專業評估
面對賴政府提出1.25兆國防特別條例，民眾黨26日公布自提的黨團草案版本，將總額上限從1.25兆元變更成4000億元；國防部26日表示，民眾黨團所提之「M109A7自走砲」等5項，僅擷取部分知會國會程序之項量，內容顯不完整，亦欠缺專業評估。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 2則留言
印尼整排菁英部隊全滅 西爪哇山崩有23名訓練中軍人死亡或失聯
印尼西爪哇省上週末發生的一場山崩事件，沖毀了整座村莊，可能至少數十人死亡。印尼軍方週一（26日）表示，死亡或失蹤的人中，包括23名當時正在該地訓練的菁英海軍陸戰隊員。太報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
涉台鹽綠能光電弊案 南院裁定陳啓昱1200萬交保
（中央社記者楊思瑞台南26日電）前台鹽綠能董事長陳啓昱涉及台鹽綠能公司光電弊案遭羈押，近日聲請具保停押，台南地方法院今天裁定以新台幣1200萬元交保，另兩名被告蘇坤煌與蘇俊仁各以700萬元交保。中央社 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
弱化國防？白版軍購條例大砍8500億 黃國昌：台灣人從未把自由當免費
即時中心／顏一軒、黃彥翔報導民眾黨立法院黨團今（26）日下午召開記者會，由身兼黨主席的黃國昌親自宣布白營的軍購特別條例版本，預算相比行政院版的8年1.25兆，大幅降低至4000億元。黃國昌聲稱，台灣人從未把自由當成免費。民視 ・ 19 小時前 ・ 5則留言
涉台鹽綠能弊案 前董座陳啓昱羈押超過1年「裁定1200萬交保」
台鹽前董事長陳啓昱，由於任內涉嫌採購與工程舞弊案，涉弊金額達億元。陳啓昱已遭羈押超過1年時間，陳啟昱與另外2名被告蘇坤煌、蘇俊仁向台南地院聲請交保，合議庭今天（1／26）審理後裁定，陳啓昱以新台幣1200萬元交保，蘇坤煌與蘇俊仁則各以700萬元交保，3人限制居住、出境出海，全數科技監控。太報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
黃國昌過5日卸任「自提軍購條例」...周玉蔻指「給北京投名狀」：赴中祭祖痛哭大戲可好好發揮演技！
周玉蔻直言，黃國昌從太陽花、小英男孩，到時力、到民眾黨，到國民黨小弟，接下來「魂歸中國」掃墓祖先指日可待...放言 Fount Media ・ 17 小時前 ・ 發表留言
白版剩4000億！賴清德專報前續卡1.25兆軍費？黃國昌：還要和藍營討論
即時中心／顏一軒、黃彥翔報導民眾黨主席黃國昌今（26）日親上火線召開記者會，宣布白營版軍購特別條例，預算相比行政院版的8年1.25兆，大幅降低至4000億元。外界關注，未來是否將兩案同步排入院會議程付委審查，對此，黃國昌回應，明（27）日召開的程序委員會應該不會審定，因為他上週已與國民黨團幹部，針對本週議程交換過意見；不過，他也希望白營的版本能進一步被審查。民視 ・ 18 小時前 ・ 4則留言
黃國昌自提國防預算...李忠憲轟「把立法權當行政權」國安、產業雙重自毀：證明自己能把事搞砸？
李忠憲指出，國防立法不是社團提案，更不是臉書長文。這個版本不是「更好的國防預算」，而是用立法製造法律風險、用政治姿態製造國安破口、順便打擊本土產業...放言 Fount Media ・ 17 小時前 ・ 發表留言
政院版、民眾黨版軍購條例一起付委審查？黃國昌：待國民黨討論 還未決定
行政院會去年11月通過預算規模8年1.25兆元《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案送立院審議後，遭在野立委封殺，迄今尚未付委審查。民眾黨立法院黨團今天提出《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，外界關注後續是否與行政院版草案一起付委審查。民眾黨團總召黃國昌說，希望民眾黨團版可以付委審查，至於政院版，還要跟國民黨團討論，目前還沒有決定。Yahoo即時新聞 ・ 16 小時前 ・ 3則留言
台版霍諾德？ 為看演唱民眾攀爬裝置藝術品
台版霍諾德？ 為看演唱民眾攀爬裝置藝術品EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
掃除官僚障礙 歐盟擬推「48小時開公司」制度
（中央社記者林尚縈柏林26日專電）歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）宣布，歐盟計畫推出名為EU Inc.的新公司制度，未來企業可在歐盟境內全程線上辦理設立登記，最快48小時內完成，並一體適用所有成員國，相關立法提案預計3月在布魯塞爾提出。中央社 ・ 15 小時前 ・ 1則留言
民眾黨版軍購條例出爐！預算上限變4000億 黃國昌：1.25兆可買400架F35
針對行政院提出8年1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，遭在野黨多次封殺，無法付委，民眾黨自提軍購特別條例版本，今（26日）下午2時30分召開記者會向外界報告。根據規劃，民眾黨將8年1.25兆總額上限改為4000億元，並規定行政院應在條例通過後1個月內，向立法院提出5項「專案報告」並備質詢；另為防排擠到其他民生預算，規定條例施行期間總預算的社福支出不得少於115年度總預算案三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 7則留言
不滿垃圾回收放住家外 屋主掛遺照抗議 管委會：尊重
台中市 / 綜合報導 台中西屯區一處社區大樓，一樓有住戶在對外牆上的窗戶裝跑馬燈、掛抗議看板、用紅漆寫上安靜2個字，另外還放了1張裱框的黑白照片，經過鄰居看到，都心生恐懼不敢靠近，屋主出面解釋， 不 滿管委會將會客室改成垃圾回收室，回收室就在她家對面，一度造成環境髒亂，丟垃圾發出的噪音，也讓她住得心神不寧。知情人士說，管委會已經盡力安排垃圾子車和回收桶的擺放位置，也盡量保持整潔，但屋主還是不滿意，對管委會提告。社區大樓的1樓住戶，整面牆3座窗戶都裝上跑馬燈，其中兩座窗用紅漆寫安靜兩個字，另外一座窗，放了一張裱框的黑白照片，經過的住戶看到，都相當驚恐不敢靠近，屋主林小姐說：「他們把垃圾移走我就拿掉，恐懼什麼。」屋主林小姐VS.記者說：「他看到遺照他覺得，我看到垃圾我也很恐懼啊。」她就是這戶的屋主林小姐，林小姐說，她會在窗戶上掛滿抗議看板和黑白遺照，是不滿管委會，先前將垃圾子車放在她家外牆，抗議後，管委會移開子車，卻將她家對面的會客室，改成垃圾回收室，當時回收室的垃圾都堆到外面走道，距離她家很近。屋主林小姐說：「房子周圍500公分不能擺垃圾，他一樣堆積回收物，堆積在這裡，堆積甚至20分鐘以上至半個鐘頭，髒亂臭，蒼蠅都跑進去，垃圾不處理，被我提告已經第3次了，然後呢裁判費不給我。」林小姐不滿住家對面的會客室變成垃圾回收室，就算垃圾堆置整齊，丟垃圾的噪音也干擾到她，因此三度怒告管委會。知情人士說，這個社區是老社區，沒有其他空間可以放置回收桶，管委會也盡量將回收室維持整潔，但林小姐還是覺得困擾，掛黑白遺照和提告，管委會也只能尊重。 原始連結華視影音 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
亞洲健康識能國際大會11月清邁登場 台灣分享經驗
（中央社記者李宗憲曼谷26日專電）第12屆亞洲健康識能國際大會11月將在泰國清邁大學登場，會議聚焦AI醫療與永續發展目標等，亞洲健康識能學會（AHLA）今天與泰國健康識能促進協會（THLA）就此簽署協議，台灣也派代表出席。中央社 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
英超》兵工廠遭逆轉英超爭冠添變數 阿爾特塔：必須展現回應能力
兵工廠教練阿爾特塔（Mikel Arteta）在球隊以2比3遭曼聯逆轉後，嚴正要求子弟兵必須展現出足以應對爭冠壓力的堅韌性格。這場敗仗為英超聯賽冠軍之爭注入了新的懸念。此役過後，兵工廠的榜首優勢縮減至僅領先第二名的曼城及第三名的阿斯頓維僅4分。阿斯頓維拉週日以2比0擊敗紐卡索聯。阿爾特塔賽後表示：「勝負差距極其微小，而我們自己讓這個差距變得更小。現在我們必須作出回應，證明我們是由什麼造就的。今天我們未達應有水準，並為此付出代價。我們是自己將勝利拱手相讓。」他進一步分析：「我們給予對手一個不尋常且令人痛苦的失球，而他們則憑藉兩個精采時刻、射入難以置信的入球。我們並未處於最佳狀態。前30分鐘我們完全掌控比賽並取得入球，但之後多次在重要區域丟失控球權。我們開始失去控制力和主導權，比賽變得混亂。」這是兵工廠自去年12月不敵維拉後，各項賽事13場以來的首場敗仗，同時也是自5月負於伯恩茅斯後，各項賽事18場主場比賽的首敗。儘管兵工廠仍掌握爭冠主動權，但此前對利物浦和諾丁漢森林的兩場和局已引起球迷憂慮，此次失利無疑為阿爾特塔的球隊再次敲響警鐘。阿爾特塔自2020年足總盃後再未帶領球隊贏得獎盃，而22麗台運動報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言