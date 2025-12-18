黃國昌提案彈劾卓揆！他表態酸：卸任前最後演出嗎？

政治中心／周孟漢報導



行政院長卓榮泰日前不予副署《財劃法》修法版本，今（18）日國民黨團書記長羅智強、藍委王鴻薇及民眾黨黃國昌對此臨時提案，要求將卓榮泰移送監察院彈劾，消息曝光後引發熱議。對此，經常評論時事的ICU醫生陳志金有感而發，開酸黃國昌，「這是黃立委卸任前的最後一次演出嗎？」、「你的失敗，不是因為學歷，是為人吧？」。





黃國昌提案彈劾卓榮泰！醫酸「是卸任前的最後演出嗎？」開嗆200字罕見表態

民眾黨立委黃國昌要求將卓榮泰移送監察院彈劾。（圖／翻攝自國會頻道）





ICU醫生陳志金今（18）日透過臉書粉專發文，談起黃國昌提案要求將卓榮泰移送監察院彈劾一事，「民眾黨黨主席、法學博士、即將卸任的立委，說他要彈劾總統？是認真的嗎？」。陳志金進一步分析「立法院提議門檻」，至少超過全體立法委員1／2提案，至少要2／3全體立委同意，投票才能通過門檻。

黃國昌提案彈劾卓榮泰！醫酸「是卸任前的最後演出嗎？」開嗆200字罕見表態

ICU醫師陳志金日前分享加護病房內的故事，引發關注。（圖／翻攝陳志金臉書）





另外，彈劾案通過立院後，還要送交憲法法庭裁定彈劾是否成立，判決門檻應經大法官現有總額2／3以上同意（通常為15位大法官中的10位），且同意人數不得低於9人。陳志金接著揣測了各部院心聲，其中「監察院：刪我預算，現在又要我配合做事？彈劾總統不關我的事啊！」；「立法院：只有解散重選，才能拼2／3席次！憲法法庭：現在終於想到我們了？可是我們人都還沒找齊呢？」；「憲法法庭：現在終於想到我們了？可是我們人都還沒找齊呢」。









黃國昌提案彈劾卓榮泰！醫酸「是卸任前的最後演出嗎？」開嗆200字罕見表態

陳志金開酸黃國昌「你的失敗，不是因為學歷，是為人吧？」。（圖／翻攝陳志金臉書）





陳志金還在文末開酸「這是黃立委卸任前的最後一次演出嗎？」，之後更是在留言區貼出黃國昌在大學演講時所說的「我在想我是一個失敗的人，還是一個成功的人，因為按照我自己的學經歷，如果我當年做了不一樣的選擇的話，今天最起碼當一個部長」，開酸「你的失敗，不是因為學歷，是為人吧？」。





