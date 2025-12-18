黃國昌提案彈劾卓榮泰 民進黨團酸：對解散國會、重新大選毫無信心

針對卓榮泰拒絕副署《財劃法》移請監察院彈劾，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱（右）反嗆，黃國昌不敢面對不信任案後國會改選，可能民眾黨團會團滅，才毫無信心。（圖／方萬民攝）

民眾黨團總召黃國昌、國民黨立委羅智強和王鴻薇今（18）日於立法院司法及法制委員會提出臨時提案，具名移請監察院彈劾行政院長卓榮泰。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，口口聲聲要廢除監察院、大砍監察院預算的黃國昌，居然要司法及法制委員會做成決議，將卓榮泰移送監察院彈劾。只證明他不敢面對當不信任案通過後，可能民眾黨會團滅，因為他們對於接下來可能的解散國會、重新大選毫無信心。

民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強和王鴻薇在會中提出臨時提案，具名移請監察院彈劾行政院長卓榮泰。並預告，民眾黨團之後會正式在院會提出彈劾案，彈劾總統賴清德，該提案藍白挾人數多數通過。

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱在黨團記者會大酸荒唐、荒謬，主張廢除監察院、去年砍掉監察院97%預算的黃國昌居然在司法及法制委員會提案，要求將卓榮泰移送監察院彈劾，「真的是可笑啊可笑！」口口聲聲要廢除監察院、大砍監察院預算的黃國昌，居然要司法及法制委員會做成決議，將卓榮泰移送監察院彈劾。

鍾佳濱指出，擺明著在憲法中，作為立法院立法委員，本來就可以對於行政院長提起不信任的投票。捨不信任投票而不由，想要透過一個他要廢止的監察院，去彈劾行政院的官員、行政院院長，只證明他不敢面對當不信任案通過後，可能民眾黨會團滅，因為他們對於接下來可能的解散國會、重新大選毫無信心。

