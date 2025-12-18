黃國昌提案彈劾卓榮泰 綠：不敢面對解散國會後改選

（中央社記者林敬殷台北18日電）行政院長卓榮泰日前拍板不副署財劃法修法，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天提案，主張將卓榮泰移送監察院彈劾。民進黨團表示，黃國昌捨棄不信任投票，卻透過自己主張要廢除的監察院彈劾卓榮泰，只是證明他不敢面對解散國會後的重新改選，民眾黨可能團滅局面。

行政院長卓榮泰15日宣布不副署立法院11月14日三讀通過的財政收支劃分法部分條文，以致法案無法生效，但在野黨無意對卓榮泰提出不信任案，立院司法及法制委員會國民黨籍召委翁曉玲今天邀請總統府及行政院秘書長等人專題報告「不依法副署相關法律責任之追究」，黃國昌更提案，主張將卓榮泰移送監察院彈劾。

鍾佳濱上午舉行黨團記者會時表示，黃國昌口口聲聲說要廢監院，去年還砍掉監察院今年度97%預算，居然在立院司法及法制委員會提案，要求將卓榮泰移送監察院彈劾，「真的是可笑。」

鍾佳濱說，在憲法當中，作為立法院立法委員，本來就可以對行政院長提起不信任投票，黃國昌捨棄不信任投票，要透過一個自己主張要廢止的監察院去彈劾行政院官員、行政院院長，只是證明黃國昌不敢面對當不信任案通過後，民眾黨可能會團滅情況。（編輯：林淑媛）1141218