黃國昌提案彈劾總統 民進黨:少搞彈劾花招回到立院職權

民眾黨立委黃國昌，提案彈劾總統賴清德，不過，必須先經過兩大門檻，立院二分之一提議、三分之二同意，但目前藍白加上無黨籍只有62席次，距離門檻還差14席，至於憲法法庭目前停擺，也無法審理，也增加彈劾難度，民進黨批評，在野提彈劾只是喊喊而已，呼籲別再玩花招，儘快回到立院職權。

總統賴清德，出席公開活動，看來神情輕鬆，心情似乎不受彈劾案影響，因為彈劾要過關，真的不容易。根據憲法規定，彈劾必須通過兩大門檻，全體立委二分之一提議、三分之二通過，但目前藍白加上無黨籍，才62席次，距離門檻76席次，還差14席。

至於憲法法庭審理，需要大法官三分之二同意，人數不能少於10人，但目前大法官只有8人，賴清德提名的人選，都被藍白封殺，等於自己提高了彈劾難度。政治評論員吳靜怡：「要三分之二的立委同意，王義川舉嗎？王義川不舉啊，他認同賴清德，所以王義川不會舉（手），憲法法庭要審理，拜託，國昌憲法法庭，現在沒有憲法法庭，什麼事都談何容易。」

看看過去例子，前總統陳水扁，遭到三度彈劾，都沒有跨過立院三分之二門檻，馬英九遭到罷免、彈劾，也沒進入實質審議，可見彈劾難度有多高。立委（民）鍾佳濱：「立法院要如何彈劾總統，這就是喊喊而已，今天國家的困境憲政的僵局，都是來自於國會的，濫權擴權違憲違法，所以我們再度的呼籲藍白，少搞一些無濟於事的，這些彈劾的花招，還是認真的回歸到，自己立法院的職權。」鍾佳濱批評，在野提彈劾，只是喊喊而已，呼籲藍白別再玩花招，好好做好自己的工作。

