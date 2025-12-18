黃國昌提案彈劾！他揭3門檻看傻：這是卸任前的最後一次演出嗎

政治中心／黃依婷報導

針對行政院長卓榮泰不副署財劃法，立法院司法及法制委員會變更今（18）日議程，邀請府院秘書長就「不依法副署相關法律責任之追究」專題報告。民眾黨主席黃國昌與國民黨立委羅智強、王鴻薇於會中臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰。對此，Icu醫生陳志金也看傻「這是黃立委卸任前的最後一次演出嗎？」。

陳志金發文，民眾黨黨主席、法學博士、即將卸任的立委說他要彈劾總統？是認真的嗎？他也貼出規範，立法院的提議門檻至少要超過全體立法委員2分之1提案，投票通過門檻則是要有至少3分之2全體立委同意，彈劾案通過立院後，還要送交憲法法庭裁定彈劾是否成立。

廣告 廣告

陳志金表示，憲法法庭判決門檻應經大法官現有總額3分之2以上同意，通常為15位大法官中的10位，且同意人數不得低於9人，他也揣測各部院心聲「刪我預算，現在又要我配合做事？彈劾總統不關我的事啊」、「只有解散重選，才能拼3分之2席次」、「現在終於想到我們了？可是我們人都還沒找齊呢」，以上種種讓他不禁困惑喊「這是黃立委卸任前的最後一次演出嗎？」。

更多三立新聞網報導

藍白提案彈劾卓榮泰！黃國昌再喊彈劾總統 國民黨態度曝：有必要就會做

黃國昌自誇能當部長！林國成喊：堅忍不拔公事公辦適合法務部、內政部

藍白要監察院彈劾卓榮泰 律師揭「3大荒謬」：厚顏無恥

沈伯洋曝一情境、揭「夢幻名單」：行政院長傅崐萁、法務部長黃國昌…

