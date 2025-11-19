黃國昌提藍白智庫對接 鄭麗文喊有默契：未來積極來做

國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌「以行動顧台灣，主席高峰會談」。（圖／周志龍攝）

各界矚目國民黨與民眾黨「鄭黃會」今（19）日下午3點登場，民眾黨主席黃國昌拋出，希望民眾黨智庫可以跟國民黨政策會智庫請益，用行動告訴台灣人民，兩黨智庫進行對接，開始討論地方治理。對此，國民黨主席鄭麗文也馬上回應，未來就積極的來做這事，在這個智庫的層面上面開始對接。

黃國昌表示，自己跟鄭麗文可以坐下來，籌備時間不到一周，這就是執行力與行動力，當民進黨繼續用口號跟意識形態誤國時，在野黨早就捲起衣袖、彎下腰，準備好要開始工作。

黃國昌提及，接下來面對地方治理非常多重要的價值跟政策，必須要先把水泥打穩，因此要責成民眾黨智庫跟國民黨政策會智庫請益，用行動告訴台灣人民，兩黨智庫進行對接，開始討論地方治理。

黃國昌指出，相信在此堅實基礎上，能夠面對2026選戰，幫忙把台灣人找回應該是民有民治民享的國家、幫台灣人找回應該要把人民利益放第一位的政府。

鄭麗文則當面回應，沒有想到與黃國昌會有這麼高度的默契，剛剛好講到她心裡面最想講的。希望未來的平台，能夠結合台灣越多人越好，各行各業、各種專業、各種關懷，智庫平台就是要發揮這樣的功能。

鄭麗文表示，同時納入各種不同的專業，自己現在在智庫要找到過去國民黨的有非常多寶貴執政經驗的優秀技術官僚，在不同的議題、領域，都有非常豐沛的經驗，當然還有相關的專業團體，以及公民團體等等。

鄭麗文說，這是一個非常好的平台，重要的政策不只是要專家，還要貼合民意、接地氣，不能夠閉門造車，也不能夠自以為是。

鄭麗文在選主席時提過，要組影子內閣，原型就是來自內閣制國家，但台灣跟內閣制又不同，不同政策要找到負責的人跟團隊，形成對台灣具體有利政策，把台灣政治從惡鬥、口水拉回正向、具體、良善的政策之爭。當然明年面對地方選舉，更需要對地方治理、不同區域的台灣，找到亮點、找到競爭力的所在、找到未來如何轉型升級的整體規畫目標。

鄭麗文也透露，前幾天才剛跟前內政部長李鴻源見面，希望他能夠幫忙組成相關團隊，針對地方政府提出願景、藍圖，這中間結合各種領域，不只有專業前輩，同時也是讓台灣年輕人大試身手的平台。非常感謝黃國昌提出，未來積極來做這事情，在智庫層面上對接，開始對台灣急待解決的問題、困境問題。

鄭麗文表示，這次選主席的過程中，接到很多產業界、中小企業憂心忡忡、壓力非常大，執政黨又不務正業，真的非常需要國會力量，幫他們能夠點一盞明燈，看到未來希望。

