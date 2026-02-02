立法院在野黨立委第十度強擋為期8年、總預算1.25兆元的國防特別條例，而民眾黨自提的版本，卻搶先完成一讀、並付委審查。國防部發言人孫立方、戰規司司長黃文啓，受邀上「新聞觀測站」節目，說明行政院版本的重要性，與民眾黨版本的差異性，並示警，民眾黨版本少了關鍵的人工智慧輔助跟C5ISR系統，一旦戰時，恐淪買了多項武器卻各自為戰的狀況，衝擊甚大！也強調台美關係現在良好，讓軍購相對順利，否則在過去，不是有錢就買得到。國防部也懇請國人支持，挺國防也挺國軍，表示軍中文化已與過去大不同，希望大家走在路上遇到阿兵哥，給一個大拇指，就是一個很大的鼓勵！

(完整專訪影音請見文末連結)

國防部發言人孫立方：「主持人好，各位觀眾朋友大家好。」

國防部發言人孫立方中將、戰略規劃司司長黃文啓中將，在「1.25兆國防特別條例」又遭在野黨立委強擋之際，上「新聞觀測站」節目，說明軍購重要性。

國防部戰規司司長黃文啓：「共軍正規進犯、以及非正規的灰色地帶襲擾上面的活動，已經增加到必須要快速因應。過去十年，應該可以說是共軍它在硬體裝備，以及聯合戰力上面，增加最快速的十個年度，它在過去至少五年內，對外擴張性的軍事行為，已經很明顯的不只針對台灣也針對第一島鏈的其他國家去做聲張。我們所將要面對的危機，會與日俱增，而且會非常快速地增加。」



面對黃國昌也提了軍購計畫，黃文啓示警，民眾黨版本少了重要項目，若發生戰爭，影響不言可喻！



黃文啓：「民眾黨版本有一個完全拿掉的項目，就是AI人工智慧輔助跟C5ISR系統，在1兆2500億預算裡面占比很低，可是重要性很高，我們在戰時很可能被共軍進行干擾、或地面上的光纖網路等等通信手段遭破壞或干擾的狀況，所以我們在這個案子裡面另外建立一個可以形成區域性通聯，以便能夠支持我們「去中心化指管」的這個想法。所以這個項目如果沒有的話，形同我們買了很多武器，可是它還是停留在過去各自為戰的狀況。」



國防部強調，軍購有其專業，可不是進超商買東西，而且，也不是有錢就買得到。

黃文啓：「軍購是一個安全承諾，是國對國的行為，不是單純的買賣行為，如果基於政策、安全考量，不是錢就可以買得到的。過去我們長時間也經歷過這樣非常辛苦的經驗，老前輩們很可能努力很多年，他都不見得能夠獲得一個特定的武器裝備，我們現在在台美雙方合作關係提升之後，已經比較容易去獲得我們所要的武器裝備，可是這一個行政作業的部分，事實上它就是有一定的複雜性。」



完成一個軍購案流程，至少需時18個月，孫立方懇請國人支持，挺國防也挺國軍。

孫立方：「你在路上看到阿兵哥，看到我們在走路的時候，我請你跟我們揮揮手，跟我們比個大拇指，我想就這樣一個動作，我們阿兵哥其實大家會很感動。那在有機會跟我們的立法委員、民意代表表達意見的時候，也請替國防部去表達一下，我們希望不管是我們國防的預算，或特別預算，儘速的大家共同來讓它付委，大家坐下來討論。

國際情勢多變、台海情勢升溫之際，國防部積極出面溝通，說明再說明，力求戰力強。

黃國昌提軍購計畫 國防部:民眾黨版刪掉了某關鍵系統 戰時恐淪各自為戰

。(圖/民視)





