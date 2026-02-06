黃國昌提都更三新箭 拚效率、容積透明解決新北老屋危機

民眾黨新北市長參選人黃國昌（左2）今偕同新北市議員陳世軒（右2）、民眾黨板橋議員參選人林子宇（右1）、民眾黨中和議員參選人陳怡君（左1）召開記者會，提出都更三新箭政策。 圖：周煊惠 / 攝

民眾黨新北市長參選人黃國昌今（6日）召開首場政見記者會，提出包括都更新幹線、都更特攻隊、容積透明平台的「都更三新箭」，盼提升行政效率、市府主動協助並強化資訊透明，徹底解決新北市「人屋雙老」的城市危機，讓新北市成為安全宜居的新城市。

黃國昌上午於新北市競選總部召新北都更三新箭記者會，偕同新北市議員陳世軒、新北市議員參選人林子宇與陳怡君、新北競選總部發言人戴于文出席。

黃國昌指出，對新北市而言，現在面對的問題是人老、屋老的雙重困境，65歲以上長者有80萬人，老屋超過90萬戶，平均屋齡32.56年，耐震能力與消防安全令人堪慮，公安風險日益升高，但卻面臨效率不足、爭議不斷、資訊不明等三大困境。

對此，黃國昌提出相應的「都更新幹線」、「都更特攻隊」、「容積透明平台」等政見來因應。他說明，「都更新幹線」的核心是送案就列管，只要100%同意的無爭議案件，在100天內完成審議核定與核發建築執照，藉由跨局處召開聯席會議，都更審議與建照審查同步進行，提升效率；「都更新幹線」是面對都更整合卡關，市府不能被動等待，而是要主動進場協助整合，透過主動這開說明會、行政調處化解權利人間的爭端；「都更特攻隊」則是讓複雜法規變成簡單數據，讓都更案件更公開透明，提供一鍵試算服務，只要輸入地號、基地面積、現況條件，就可輕鬆知道「科爭取之最高容積上限」及「最適容積獎勵方案」，加速整合共識。

陳世軒表示，黃國昌提出的都更三新建點出實務上經常碰到的問題，他舉例有些海砂屋已不堪居住，案件卻仍卡住，威脅著市民的安危，今天提出的政見，已經不僅僅只是都市更新，而是藉由提升行政效率，捍衛市民的生命財產安全。其中，他認為最有感的是「都更特攻隊」，在沒爭議情況下，市府主動出擊，解決市民碰到的問題。

林子宇說，板橋老屋龐多，更有高達8.9萬的老屋是沒電梯的老公寓，隨著市民的年紀增長，對於膝蓋及身體健康的負擔令人擔憂；此外，居住在沒電梯的老公寓內，更讓高齡者要外出就醫成為挑戰。 希望今天提出的政見， 讓老屋重建不再是遙不可及的夢想，讓複雜的產權可以在法規數據化、資訊透明化下得以解決爭端。

陳怡君提到，中和是新北開發最早的行政區，老屋的數量也非常龐大，都更對中和而言非常重要。每每在地震、颱風來臨時，居住在老屋中的中和鄉親們就非常擔心自身的生命財產安全，目前雖有都更推動師進行輔導，但案件量最多的中和，仍有許多案件延宕，大家都不敢踏出關鍵的第一步。

民眾黨新北市長參選人黃國昌今提出都更三新箭政策。 圖：周煊惠 / 攝

民眾黨新北市中和區議員參選人陳怡君。 圖：周煊惠 / 攝

民眾黨板橋區市議員參選人林子宇。 圖：周煊惠 / 攝