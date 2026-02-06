黃國昌提「都更新三箭」綠新北議員酸：把侯友宜政見「剪貼重發」

民進黨新北市議員翁震州。 圖：翻攝翁震州臉書

民眾黨新北市長參選人黃國昌今（6日）召開首場政見記者會，提出「都更三新箭」，盼提升行政效率、市府主動協助並強化資訊透明，徹底解決新北市「人屋雙老」的城市危機。不過，民進黨新北市議員翁震州表示，內容多數為新北市長侯友宜去年提出，只是換個名字重新包裝上架而已；他也質疑同選區對手、民眾黨新北市議員陳世軒竟拿海砂屋當例子，忽略新北早通過相關修正案，對危險建物都更，經過相關程序，即可執行強制拆除不同意戶。

黃國昌上午偕黨籍市議員陳世軒、2位新北市議員參選人林子宇及陳怡君召開「都更三新箭」記者會，黃國昌提出包括都更新幹線、都更特攻隊、容積透明平台的「都更三新箭」。陳世軒在會中指出，黃國昌提出的「都更三新箭」點出實務常碰到的問題，他舉例有些海砂屋已不堪居住，案件卻仍卡住，威脅著市民的安危，盼藉由提升行政效率，捍衛市民的生命財產安全。

翁震州於臉書發文評論，黃國昌在政見記者會上提出所謂的「都更新三箭」，但內容多數都是侯友宜去年提出、也正在執行的事情，只是換個名字重新包裝上架而已。

翁震州稱，更讓人訝異的是，同為新北市議員的陳世軒，竟然還拿海砂屋來當例子，忽略了新北市早通過「新北市都市更新權利變換實施者申請拆除或遷移土地改良物辦法」修正案，針對危險建物都更，經過相關程序，即可執行強制拆除不同意戶，加速消弭危險環境。

翁震州砲轟，「政見不是剪貼重發，更不是把現況當成願景。要談城市治理，還是先把最基本的功課做好吧！」

