黃國昌揚言在野黨「打下高雄」為最大目標 尹立：「政治地盤」分贓

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民眾黨主席黃國昌日前卸任立委，對於2026選戰布局，他表示在野黨的最大戰略目標就是「打下高雄」，罷韓四君子、民進黨高雄市議員初選參選人尹立批說，這不是在談民主選舉，這是在談「政治地盤」的分贓。

民進黨高雄市議員初選參選人尹立指出，黃國昌接受專訪，大談2026選戰布局，不僅拋出「北國昌、南文哲」的雙太陽架構，更揚言在野黨最大戰略目標是「打下高雄」。整篇專訪充斥著傲慢的政治精算與敵我鬥爭的語言，卻唯獨看不見對「人民」與「治理」的半點誠意，這不是在談民主選舉，這是在談「政治地盤」的分贓。

尹立表示，黃國昌宣稱「縣市長選舉不會出現三組人馬」，並要求在所有藍白合作縣市簽署「正式政黨協議」。這種說法極其荒謬。政黨本應憑藉理念吸引選民，現在卻淪落到像商人在密室裡協議分割市場。這種強行整合，本質上是把選民當成可以隨意撥動的棋子。

尹立請問民眾黨：你們過去標榜的「超越藍綠」、「第三勢力」尊嚴在哪裡？為了在 2028年「下架賴清德」，難道就可以在2026年把政黨價值當成談判桌上的籌碼，淪為國民黨的側翼或附庸？

他說，最令人不屑的，是黃國昌對競爭對手的輕蔑。他批評民進黨潛在人選賴瑞隆「完全沒有魅力」。他想請問黃主席：高雄市民需要的是一個「有魅力的秀場藝人」，還是一個「能實幹的市長」？如果政治人物的價值只剩下「Charisma」，那台灣政治乾脆轉型娛樂業。

尹立認為，黃國昌與柯文哲口口聲聲要打下高雄，卻至今拿不出任何一套比現任政府更具前瞻性的南部發展論述。這種空洞的口號，不僅看輕了高雄人的智商，更暴露出民眾黨除了政治操作外，毫無實質政見的窘境。

尹立說，黃國昌反過來質問國民黨「到底想不想贏」，對宜蘭、新竹、彰化等地的選情指手畫腳。這種「傲慢的指導者」姿態，實則反映了民眾黨的「末路焦慮」，因為沒有基層、沒有組織、沒有人才，民眾黨只能靠著吸納藍營選票來續命。他們深知，若2026 年無法寄生在國民黨的羽翼下取得席次，民眾黨將面臨徹底泡沫化的危機。

尹立強調，台灣的民主，不需要這種基於「仇恨」與「權力分配」的合作。高雄人、新北人，乃至全台灣的選民，要看的是誰能解決城市發展中遇到的問題、誰能應對兩岸危機、誰能改善地方建設。如果藍白合的戰略只剩下「簽協議、分地盤」，那這種毫無靈魂的結合，最終只會被選民唾棄。

