黃國昌揚言「打下高雄」還酸沒魅力 賴瑞隆回應了

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民眾黨主席黃國昌日前卸任立委，對於2026選戰布局，他表示在野黨的最大戰略目標就是「打下高雄」，還酸民進黨立委賴瑞隆是沒有「Charisma(魅力)」的政治人物；對此，立委賴瑞隆表示，黃國昌這番言論，根本是不在乎高雄人民的感受及未來。

黃國昌接受專訪，大談2026選戰布局，不僅拋出「北國昌、南文哲」的雙太陽架構，更揚言在野黨最大戰略目標是「打下高雄」，並認為民進黨立委賴瑞隆是沒有「Charisma(魅力)」的政治人物，對上國民黨立委柯志恩，這對在野黨來說是一個千載難逢的好機會。他也稱「縣市長選舉不會出現三組人馬」，並要求在所有藍白合作縣市簽署「正式政黨協議」。

對此，立委賴瑞隆表示，黃國昌這番言論，根本是不在乎高雄人民的感受及未來，高雄人民期待的是真正重視高雄進步發展未來的市長。

賴瑞隆說，一個把高雄和市民視為戰利品，只把高雄當作換取政治利益的籌碼，真正有心為高雄的人不會這麼做。「上一個把高雄當作總統大選的墊腳石的人已經被高雄人罷免了，高雄人不會接受任何把高雄當總統墊腳石的政治人物!」

