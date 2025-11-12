黃國昌揪司法院「施政計畫」抄舊稿 副秘書長認了：重複比例8成多
民眾黨立委黃國昌今（12）日在立法院質詢司法院副秘書長王梅英，針對上次要求比對114年與115年施政計畫綱要的重複比例，再度追問比對結果，引發一場質詢攻防戰。
黃國昌表示，上次質詢時，他要求司法院比對今、明兩年施政計畫的重複比例，王梅英當場答應「遵照辦理」。然而，這次收到的公文回覆僅解釋了為何會重複，並沒有給具體的比對結果。
當黃國昌追問重複比例時，王梅英先稱「高於一半」，經黃國昌質疑後改口「8成」，再追問時又說成「8成多」。黃國昌回應，「沒有關係，你們回去詳細比對的資料，會後，今天下班以前給我可以嗎？因為上次答應我要做的，你沒有做啊！」
黃國昌在質詢過程中反覆多次「把比對的結果給我可以嗎？」、「有這麼困難嗎？這是密件嗎？是國家機密嗎？是不得公開的卷宗嗎？」
王梅英則答覆，「我們除了數字之外，我們比對的這些內容也都有跟委員報告，書面都有交給委員了。」
黃國昌怒批，「不要透過用講的方式來混淆視聽，讓大家覺得你們比對的結果有給我。我再說一次，你們比對的結果沒有給我！」並強調，「你答應我的事情要做到，履行上次的承諾。」
由於雙方僵持不下，黃國昌請召委民進黨立委莊瑞雄裁示，表示「我們要這樣耗下去嗎？」召委回應，會了解黃國昌的要求與司法院的回應，先請下一位委員質詢。黃國昌則回應「你要當和事佬，我相信你。」這場質詢攻防才告一段落。
