黃國昌揭迷你足協詐領1614萬 批政府同意分十年償還形同放水

台灣民眾黨立委黃國昌24日召開記者會,痛批迷你足協詐領政府補助高達1614萬元,民進黨政府卻態度消極,甚至同意分十年償還,質疑根本是包庇放水。黃國昌表示,迷你足協自2016年至2023年共取得體育署補助7589萬元,但其中充斥造假、灌水、名實不符的單據,詐領金額達1614萬7164元。

↑（圖片由民眾黨提供）

黃國昌指出,他在2024年3月質詢時揭露此弊案,體育署卻不斷拖延包庇,整整拖了十個月才以密件形式在11月26日完成查核報告。現任運動部次長、前體育署長鄭世忠去年備詢時曾承諾針對迷你足協進行內部懲處並追回詐領補助,但直到今年11月備詢時,連做了什麼懲處都回答不出來。

黃國昌更揭露,體育署今年3月書面資料宣稱迷你足協已在8月26日繳回103萬元,但從行政院7月訴願決定書可知,當時只繳回2萬元,公然說謊。追問之下才坦承第一筆款項要到今年底才會繳完。

更離譜的是,除了第一筆詐領款項外,另一筆高達1410萬7011元的詐領金額,民進黨政府竟同意分十年償還,且前幾年只還零頭,要到2030年才開始還大筆金額。黃國昌批評,這根本是放水、包庇,對自己人呵護備至。

黃國昌質疑分期償還恐怕只是緩兵之計,因為從內政部發函得知,迷你足協近兩年都提不出理監事會議紀錄及會計師查核報告,令人懷疑是否還在運作,若沒運作如何償還?黃國昌總結,此案罪證確鑿,檢調卻還在沉睡,質疑是否碰到民進黨新潮流就軟腳,迷你足協詐領弊案堪稱綠色執政貪腐保證的冰山一角,檢調與運動部應給人民交代。

