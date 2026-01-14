黃國昌揭露軍購資訊遭執政黨壟斷 台灣民眾黨團將自提軍購版本

黃國昌表示「訪美後反對行政院版的國防特別預算，決心更強烈」，此次訪美行直接戳破了賴政府對1.25兆軍購案的資訊壟斷。（圖片來源／民眾黨提供）

台灣民眾黨今（14）日舉行中央委員會，會議一開始，台灣民眾黨主席黃國昌即向全體中央委員委員報告此次訪美行的成果與收穫。黃國昌表示，此趟拜會了美國貿易代表署、美國國務院、AIT全球總部與美國戰爭部等政府機關，確實傳達台灣民眾黨在兩岸、外交與區域安全上的務實立場，也回應美方對本黨在台灣政壇扮演關鍵角色，雙方針對台灣國防自主、區域情勢以及民主價值等議題進行了深入且實質的對話。

更藉由與美方的直接溝通會談，充分表達國人對1.25兆軍購特別條例的疑慮：嚴重缺乏資訊透明、國會監督形同虛設以及採購項目是否真正符合台灣防衛需求；對此獲得美方正面回應，明確回覆將盡速與民進黨政府溝通，以就特別條例所欲授權採購之項目及內容，盡速向國會報告說明。

黃國昌表示「訪美後反對行政院版的國防特別預算，決心更強烈」，此次訪美行直接戳破了賴政府對1.25兆軍購案的資訊壟斷，經與美方相關部會實質對談後證實，這筆龐大預算中有極高比例根本與「對美採購」無關，賴政府僅憑兩張A4紙、七個條文就想索要上兆元預算，且內容多處黑箱，甚至出現軍火掮客提前放話、試圖分食預算大餅的現象。因此台灣民眾黨，將秉持堅定支持強化國防、提升自主防衛能力，絕對不允許人民的納稅錢在資訊不明的情況下，淪為政治操作或特定軍火商的肥肉，台灣民眾黨團將自提軍購特別條例預算版本，待國防部赴國會提出相關報告，預計兩週後針對不同情境各別處理，讓台灣軍購不再有「被上下其手的空間」，確保每一分國防預算都花在刀口上，回歸民主國會監督的正軌、踐行民主審議程序，負責地向國人報告到底要買什麼軍購。

會中除了外交軍事，也聚焦國內民生與警消權益，目前針對行政院公然違法、不編列立法院三讀通過「警察人員人事條例」預算，苛扣警消退休金，台灣民眾黨無償替退休警消啟動團體訴訟，目前全台各地共有23個收件站，收件狀況踴躍，截至昨（13）日為止，收件數已達368件，收件作業將持續進行至1月31日，黃國昌強調，台灣民眾黨會將會以具體行動捍衛警消權益，而具義消背景的台北市議員張志豪也加入「退休警消工作小組」擴大服務，讓畢生站在第一線、出生入死守護社會安全的警消弟兄、能依法領到該屬於他們的退休金，遏止政府持續踐踏、剝削警消人員。

