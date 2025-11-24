黃國昌搭高鐵沒坐商務艙！律師酸：省小錢大預算亂花

政治中心／張予柔報導



社群平台上近日瘋傳一組「政治人物搭高鐵」的對比照，引發網友熱烈討論。照片中，民眾黨主席黃國昌被拍到站在自由座車廂；另一邊則是四位民進黨立委搭乘商務艙的畫面。隨著更多的資訊曝光，事件逐漸轉向「誰在作秀」。對此，律師林智群也狠酸「不要在那裡假裝很省，省小錢，花大錢亂花預算」。





律師林智群分文質疑，如果本業沒做好，「你跟我講你搭高鐵都很省錢，我就要買單嗎？」。（圖／翻攝自林智群臉書）

林智群在臉書發文表示，一直不斷有人頭帳號大肆宣傳黃國昌、盧秀燕「不坐商務艙、站著搭高鐵」，姑且不論是不是擺拍，但若政務表現不佳，再怎麼強調省錢也難以獲得認同。他直言，若本業沒做好，像推動爭議法案、亂刪預算，或對能源、垃圾山、巨蛋等重大市政問題等，卻又以搭自由座來強調清廉，實在難讓人買單。他批評「省了商務艙的小錢，卻在大預算上亂花，大家就要感動，以為大家是朝三暮四的猴子？」。





民眾黨主席黃國昌在高鐵車廂間站著滑手機、民進黨立委乘坐高鐵商務車廂，遭大批網友搬出來比對。（圖／翻攝自Threads）

回顧整起事件，社群上最近瘋傳兩組照片，其中一張為民眾黨主席黃國昌在高鐵車廂間站著滑手機的畫面；而另一張則是民進黨立委乘坐高鐵商務車廂的畫面，只見照片中包含立委黃捷、徐富癸、鍾佳濱等人，一起坐著高鐵商務艙自拍。沒想到，這2組對比照被搬大批疑似國民黨支持者、小草的網軍接連發出公審文，其中一名網友則是附文表示「自由座vs商務車廂，平平都是立委，辦卡真的要辦對張」，似乎意有所指。

前立委陳柏惟親自在留言區透露「通常站著的比較多是忘記買票、排隊上廁所或是拍張照就回去坐了」。（圖／翻攝自Threads）

對比照在網路發酵後，前立委陳柏惟率先跳出來澄清，表示「同業澄清，這個工作福利是有包含高鐵通勤補助」，指出「通常站著的比較多是忘記買票、排隊上廁所或是拍張照就回去坐了，請不用擔心辦卡的問題」慘打臉原PO，他的留言迅速引發討論。

