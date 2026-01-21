黃國昌摸走機密！他提狗仔案酸爆：有職業病

▲民眾黨立委黃國昌19日出席軍購閉門會議，卻在會後攜走機密文件，引爆外界質疑。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨立委黃國昌19日出席國防部軍購案的閉門會議，卻被發現將「國防機密文件」帶離會場，黃國昌事後解釋是「不小心」，並強調攜出文件僅「不到30秒」；然而，相關說法被民進黨立委陳培瑜打臉，稱黃不僅離場時間長達1分15秒，其中更有42秒處於監視器無法拍攝的死角，引爆外界質疑。對此，前民眾黨中央委員張益贍狠酸，「狗仔昌」有職業病也是很正常的事！

陳培瑜今（21）日公開完整的時間軸，指出黃國昌於10點40分05秒攜帶機密文件走出外交及國防委員會；10點40分21秒走下樓梯，身後跟著2名助理，其中1人手中還拿著2支手機，進入樓梯後，即進入監視器拍不到的區域；直到10點41分03秒，黃國昌才與其中1名助理重新出現在樓梯口，準備返回委員會；10點41分20秒，黃國昌走到委員會門口，將文件返還，當時軍方人員也立刻衝上前取回資料。

廣告 廣告

陳培瑜進一步計算，黃國昌攜帶機密文件離場的總時間為1分15秒，「絕對不是黃國昌宣稱的30秒」；更關鍵的是，消失在監視器畫面外的42秒，時間足以把夾帶出去的國防機密資料翻拍完成。她指出，自己當天也出席該場機密會議，清楚文件張數，雖無法公開內容篇幅，但可以確定42秒絕對足夠拍完所有資料。陳培瑜也質疑，黃國昌是否曾翻拍機密、是否已外洩出去？呼籲其應正面回應社會疑慮，向國人清楚說明事件全貌。

事件延燒後，網路輿論持續發酵，不少網友批評黃國昌的說法避重就輕，連前民眾黨中央委員張益贍也在貼文底下留言諷刺，重提黃國昌昔日涉及私下指揮偷拍政敵的爭議，狠酸「畢竟是『狗仔昌』兼職立委，習慣性『偷拿偷拍』一下，有職業病也是很正常的事！」火力全開，引來數百人按讚支持。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

吐槽3前總統「名字好怪」！釣出蔡英文本尊現身 一句話直接封神

自己人都不捧場！藍白推彈劾僅「小貓4隻」 她酸：多難看的鬧劇

高雄人愛尊嚴？媒體人點破：給韓國瑜的也會再給柯志恩