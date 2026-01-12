黃國昌擁抱愛妻「愛的拍拍」！四叉貓「放大畫面」驚：身體很誠實？

政治中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌 11日現身新北市後援會成軍活動，上車前，黃國昌的妻子高翔站在車旁等候，他看到對方後立刻呼喚一聲「寶貝」，隨即與妻子相擁道別，過程溫馨自然，不過，這段畫面後續也引來網路討論。網紅 四叉貓 於12日凌晨在社群平台發文透露，有人轉傳前一晚的相關影片，他出於好奇放大觀看，意外從畫面細節中辨識出座車車牌，並進一步查詢該車的登記資料，引發外界關注。





黃國昌擁抱愛妻「愛的拍拍」！四叉貓「放大畫面」驚見後方1大瓜：身體很誠實？

民眾黨立院黨團總召、黨主席黃國昌（中）。（圖／民視新聞）

民眾黨主席黃國昌11日出席新北市後援會成立大會，活動一結束便立刻轉往桃園機場，率領團隊搭機前往美國華府，預計就關稅政策與國防軍購等議題，與美方相關人士進行會談，行程相當緊湊。上車前，黃國昌的妻子高翔 站在車旁等候，他一見到對方便脫口喊出「寶貝」，隨後兩人相擁道別。過程中，高翔不斷輕拍他的背部，互動自然親暱，黃國昌上車後，夫妻倆仍隔著距離揮手致意，畫面在網路上掀起討論。

不過，這段溫馨畫面隨後被網紅四叉貓點名關注。他今日在社群平台發文表示，看到有人轉傳前一晚的送行影片，因好奇而放大檢視，「我看到有小草在傳昨天寶貝抱國昌的影片，我無聊放大影片看」竟從畫面細節中辨識出座車車牌，並進一步查詢車輛登記資訊。四叉貓指出，該車登記在一家建設公司名下，負責人與黃國昌有親屬關係，並順勢提及這輛座車上個月被他爆料有11張罰單未繳，不過近期已完成繳清，四叉貓也直呼「現在已經乖乖繳清，國昌老師果然還是會偷看我的臉書」，四叉貓又在底下繼續補充：「嘴裡罵我變態又偷看我臉書，算不算是嘴巴說不要但身體卻很誠實呢？」。

















《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

