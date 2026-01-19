即時中心／張英傑報導

立法院外交及國防委員會今（19）日進行1.25兆元軍購特別條例專報，全程進行秘密會議，不過，民眾黨立委黃國昌一度把國防機密資料帶出場，並僅說自己是不小心，引發非議；民進黨台北市議員許淑華今天發聲，除了批評黃國昌「狡辯」，還指出「請大家一起支持國防預算，不要讓藍白立委的惡鬥，拖垮台灣站穩國際的腳步！」





許淑華以「請大家一起支持國防預算，不要讓藍白立委的惡鬥，拖垮台灣站穩國際的腳步！」破題發文，她還用一張圖，說要「幫大家回顧目前國防預算的狀況」。

首先，許淑華說，藍白立委聯手拖延，讓今年總預算拖到現在還沒付委，也就是還沒開始審查。年度總預算內包含的國防預算，將有21%的預算無法按原訂期程執行，難以在今年度內完成裝備籌獲、修護以及油料彈藥足額補充等。他們還7度阻擋國防特別預算，使未來8年共1.25兆的國防計畫無法展開。

「實在是史無前例的丟臉」，許淑華指出，黃國昌聲稱訪問美國過後，使他確定要反對國防預算，試圖營造出一種美國授意阻擋國防的假象。讓美國在台協會AIT大動作出面澄清：美國絕對支持這份國防預算，也力挺台灣加強國防自主能力。黃國昌說謊說到被外交大使公開打臉。

許淑華直言，今天國防部長為了說服藍白立委通過預算，特別開了一場機密會議說明計畫細節。結果黃國昌開會開到一半就離開，還差點把機密資料順手帶離現場，事後狡辯只是不小心。

她舉例，上週，台灣好不容易爭取到和日本、韓國、歐盟同等地位的關稅優惠；還簽署了具有歷史意義的台美經貿合作備忘錄（MOU）。這些都是台灣成功爭取世界認同，一步一腳印站穩國際的證明。

最後，許淑華強調，藍白立委的一再阻擋國防預算的行為，正在傷害國家安全，更是對國際社會釋放錯誤訊息，讓盟國懷疑台灣守護自身安全的決心。所以拜託大家，一起支持國防預算，讓藍白立委聽到台灣人真正的聲音。

原文出處：快新聞／黃國昌擋國防預算還帶走機密文件 許淑華批「史無前例的丟臉」

