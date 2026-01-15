黃國昌擬自提國防特別條例 綠黨團：排除院版就是打假球

民進黨團今天上午召開「別卡強軍特別條例 付委實質審查 把關執行機制」記者會。(記者方賓照攝)

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨主席黃國昌日前率團訪美與行政部門就軍事預算、關稅等議題交流，他昨返台後表示，他反對1.25兆元政院版國防特別條例的決心更強烈。對此，民進黨團副幹事長范雲表示，特別條例的重點是要打造非紅供應鏈、厚植國防產業，並非僅有軍購3千億元；若黃限制版本、排除院版草案，這就是打假球，也違反國會自律、財政紀律等規定。

民進黨團今天上午召開「別卡強軍特別條例 付委實質審查 把關執行機制」記者會。行政院院會去年11月通過預算規模1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」(俗稱國防特別預算條例)送立法院審議，前天第8度遭藍白封殺、至今無法付委審查。

黨團幹事長鍾佳濱表示，特別預算的編列，立院必定先審查特別條例，其中包含目的、項目、規模、財源、期程、審計。以國防軍購為例，因為軍購需要相當期程，過去在強化軍備的特別預算上，由於規模不是年度預算可納入，因此都使用特別條例給予法源依據，對財源有明確規範並落實審計，特別條例不是「要或不要」可以解決的。

副幹事長范雲指出，黃國昌在昨天記者會上的發言，看起來想設門檻、限版本，但這就是打假球。她說，黃國昌稱自己到美國才發現軍購是3千億，不曉得剩下的錢要做什麼，若他的版本設限軍購金額為3千億，呼籲黃閱讀行政院的版本，就可清楚知道對美軍購數額非3千億，且特別條例重點是要打造非紅供應鏈、厚植國防產業。

對於黃國昌稱訪美後更堅定反對政院版草案的決心。范雲回應，若黃國昌限制版本、排除行政院版草案，不僅違反釋字499號「國會自律」，也違反預算法、釋字391號的規定財政紀律的規定，質疑「難道黃國昌稱帝了？誰授權他當國防部長？」

副書記長張雅琳說，特別條例已清楚說明要做哪些事情，且國防部也都有說要做什麼，「黃國昌是要混淆視聽，還是他壞、懶惰不認真？」國防部昨也澄清，對美軍購3千億元並非事實，條例中還包含厚植國防產業、台美合作項目等，因此總額來到1.25兆。

副書記長沈伯洋也說，國防預算條例的重點在於項目，項目下每一項要多少錢，後續產製、維修、後勤、工程、人員訓練都包含在內，黃國昌以此混淆視聽非常惡劣。對於黃影射軍火商要搶食台灣這塊大餅，他說，台灣除了商購外，主要對美採購大宗不是跟軍火商，「黃國昌一定想成去超商買口香糖」，採購最主要是透過美國國防部並併單，美國也會審視交付內容是否有問題，且美國法律更規定聯邦政府不能從中獲利。

