黃國昌擬自提《國防特別條例》？！黃虹霞指「違憲」：在野黨沒有提預算權力…批立院在野黨「自認執政黨」：立委是要幫政院讓國家正常運作、不是杯葛

民眾黨主席黃國昌日前訪美返台，稱其反對政院版本1.25兆國防預算的決心沒有軟化，「且民眾黨團將自提版本」。對此，前大法官黃虹霞今（15日）於電台節目《新聞放鞭炮》直指，在野黨沒有提預算的權力，「是違憲的」。

黃國昌昨（13日）返抵台北立即舉行記者會，說明拜會美國重要聯邦政府部會高層的收穫與成果。他稱，訪美回來後，反對1.25兆元行政院版《國防特別條例》的決心更強烈。

黃國昌表示，民眾黨支持增強國防，待國防部在祕密會議報告特別預算涵蓋的範圍與項目後，「民眾黨團將自提《國防特別條例》草案」。對此，黃虹霞直言，「這跟《憲法》不合，是違憲的」。

廣告 廣告

黃虹霞直言，在野黨沒有提預算的權力，「不只是這樣，其實連法律案、預算案，所有的案，立法院不是執行機關好不好？」黃虹霞批評，現在立法院佔多數的這兩黨，好像自認為自己是執政黨的樣子，「事實上不是欸，你不可否認的是，執政黨就是民進黨」。

黃虹霞表示，執政黨負責行政，立法院不過是法律案、預算案等案件的同意，只是議決而已。她續指，行政院有義務、有權力提出預算案，因為它要負責推動政策、執行國家政務，「立法委員則是要幫助行政院，讓國家正常運作」。黃虹霞說，「立法院不是來杯葛行政院，讓國家不能正常運作的」。

（圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞）

更多放言報導

快閃華府返台即夸夸其談...周玉蔻透露黃國昌違反保密默契「美方人士超傻眼」：終於了解黃國昌和民眾黨多不值得信賴！

黃國昌一返台籲國防部下週「秘密會議」報告1.25兆軍購案...已排定邀顧立雄19日赴立院...徐巧芯稱：此次安排無意義，僅是演戲給大家看