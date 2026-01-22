黃國昌擺袁世凱立牌「傅崐萁站旁盯場」！名嘴開轟了

政治中心／綜合報導



自賴清德總統當選後，朝野政黨衝突頻頻，國民黨、民眾黨為干擾民進黨政府，從去（2024）年開始，就在國會共組「在野聯盟」，憑藉人數優勢，不斷強推高爭議性法案，近日更對總統賴清德提出彈劾案。而在昨（21）日，立法院舉行彈劾公聽會，藍白竟做人形立牌、將賴的臉跟想稱帝的袁世凱合成，諷刺他獨裁，黃國昌更是親自擺設，讓媒體人汪潔民看不下去，痛批「真的很幼稚，小學生玩的扮家家」。

立法院昨（21）日舉行彈劾公聽會，但因總統賴清德決定不出席，強調「立法院並無直接向總統問責之權」，讓藍白陣營抓到把柄，將賴清德的臉合成在清朝皇帝、獨裁者袁世凱的衣著上，民眾黨主席黃國昌更是將該人形立牌放置在發言台，藉此來諷刺賴清德專斷獨行。

藍白將賴清德與袁世凱合成，引發批評。（圖／翻攝自國民黨臉書）





媒體人酸黃國昌幼稚！「還留美博士欸…」





事實上，這已經不是藍白第一次拿賴清德與袁世凱進行合成，早在去（2025）年剛提案彈劾賴清德時，就曾在立法院開記者會時，搬出一張賴清德穿著袁世凱衣服的合成照，沒想到昨（21）日又再度做出如此惡劣行徑，讓資深媒體人汪潔民相當傻眼，痛批擺立牌的黃國昌，「幼稚！搖頭，真的很幼稚，小學生玩的扮家家」，接著則以學歷開酸「唉，還留美博士欸…」，並在文末提及黃國昌將依循民眾黨「2年條款」請辭，在2月1日請辭一事，開酸「剩7天了」。

汪潔民曬出黃國昌（左）架設人形立牌的照片，最右邊還有傅崐萁（右1）盯場。（圖／翻攝自汪潔民臉書）





網酸黃國昌淪傅崐萁工讀生！「當小傅的小弟還蠻盡責」





文章曝光後，網友們也紛紛對黃國昌的行為感到不齒，開酸「共產黨素質」、「溜美的幼稚徒徑」、「當小傅的小弟還蠻盡責的」、「黃國昌再7天就回家了…哈哈哈」、「這畫面就是老闆們叫工讀生做事」、「7日之後，下份工作土城報到嗎？」。







