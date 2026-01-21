黃國昌攜出國防機密文件挨告 北檢已完成分案

民眾黨立委黃國昌。資料照。廖瑞祥攝



民眾黨立委黃國昌因在立法院外交國防委員會秘密會議後，將國防機密資料帶出會議室，遭民進黨台北市議員擬參選人張銘祐告發涉嫌違反《國家安全法》及《刑法》洩漏交付國防秘密罪。台北地檢署已完成分案，並指派主任檢察官張靜薰負責偵辦。

1月19日，立法院外交國防委員會舉行關於「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」的秘密會議，國防部長顧立雄列席報告並備詢。會後，黃國昌被指控將機密資料帶出會議室，儘管隨後即返還，但此行為仍引發爭議。

廣告 廣告

黃國昌事後透過社群媒體表示，自己是「不小心」將資料帶出，僅30秒後便發現並歸還。然而，民進黨立委林楚茵及沈伯洋質疑此說法，並於1月21日調閱立法院監視器畫面，發現黃國昌攜帶資料離開會議室至返回的過程實際耗時1分15秒，其中42秒不在監視器拍攝範圍內。林、沈二人認為，此段時間足以進行翻拍等行為。

民進黨台北市議員擬參選人張銘祐(圖左)、律師詹晉鑒(圖右)，昨(1/20)日上午前往台北地檢署告發民眾黨立委黃國昌涉犯國安法。資料照。呂志明攝

1月20日，張銘祐在律師詹晉鑒陪同下，前往台北地檢署告發黃國昌涉嫌違反《國家安全法》及《刑法》洩漏交付國防秘密罪，他表示，此次軍購秘密會議涉及國防部署、戰略規劃及對外軍事合作等高度敏感事項，任何洩漏或管理不當，都可能對國家安全造成重大威脅。他強調，國防安全應超越政黨利益，任何政治人物或政黨都不應將個人行動凌駕於法律與制度之上。

律師詹晉鑒則指出，本案並非單純的程序疏失，而是牽涉到是否違法持有、攜出或接觸國防機密資料等重大法律問題。他強調，即便相關資料最終得以追回，也無法抹煞行為本身可能構成違法的事實，司法機關應全面介入調查，以釐清真相並追究責任。

更多太報報導

北車特定區明下午2時演練「無差別攻擊」應變 收到細胞簡訊先別慌

400萬奧迪遭拖吊！離譜駕駛撕封條跳上車 一路坐抵拖吊場慘了

NET「石虎T恤」涉侵權！創作者曝雙贏後續 網友讚爆：買一波